[공식] '호프' 산세바스티안영화제 펄락 부문 공식 초청→'가오갤' 감독 샤라웃까지

영화 호프 포스터.

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[스포츠조선 조지영 기자] SF 스릴러 영화 '호프'(나홍진 감독, 포지드필름스 제작)가 제74회 산세바스티안 국제영화제 펄락(Perlak) 섹션에 공식 초청된 것은 물론 제임스 건 감독으로부터 호평을 받아 화제를 모으고 있다.

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'호프'가 오는 9월 18일부터 26일까지 개최되는 올해 열리는 산세바스티안영화제 펄락 섹션에 공식 초청됐다. 산세바스티안영화제는 세계영화제작자연맹이 공인하는 A급 영화제로, 스페인어권에서 가장 오랜 역사와 권위를 자랑한다. 특히 '호프'가 초청된 펄락 섹션은 당해 최고의 장편 영화 가운데 스페인에서 아직 개봉하지 않았고, 다른 국제영화제를 통해 비평적 찬사를 받아 글로벌 영화계에서 검증된 작품을 상영하는 부문으로 '호프'를 향한 뜨거운 열기를 실감케 한다.

앞서 전 세계 200여 국가 및 권역에서 개봉을 확정 지으며 폭발적인 관심을 모은 '호프'는 제79회 칸국제영화제 경쟁 부문을 시작으로, 제25회 뉴욕 아시아 영화제(NYAFF), 제51회 토론토 국제영화제 초청에 이어 산세바스티안영화제까지 연달아 이름을 올리며 압도적인 행보를 이어가고 있다.

여기에 DC 스튜디오의 공동 회장이자 '가디언즈 오브 갤럭시' 시리즈 등을 연출한 제임스 건 감독이 '호프'?를 극찬하여 화제다. 차기작의 배우, 스태프들과 함께 '호프'를 관람한 제임스 건 감독은 "'추격자' '황해' '곡성'을 보고 나홍진 감독의 작품을 좋아해 왔다. 특히 '황해'를 정말 사랑하는 팬으로서, 나홍진 감독의 새롭고 훌륭한 '호프'를 관람할 수 있어서 정말 기뻤다"고 전했다. 이어, 호포항 순경 성애 역으로 잊을 수 없는 등장 장면을 완성해낸 정호연에 대해 "정말 끝내줬다"고 덧붙였다.

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'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기를 다룬 작품이다. 황정민, 조인성, 정호연, 테일러 러셀, 카메론 브리튼, 그리고 알리시아 비칸데르와 마이클 패스벤더 등이 출연했고 '추격자' '황해' '곡성'의 나홍진 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com