"하위 2% 발달 지연" 충격...레이디제인♥임현태, 13개월 쌍둥이 딸에 초비상

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[스포츠조선 김수현기자] 레이디제인·임현태 부부가 쌍둥이 딸들의 영유아 발달검사 결과를 확인하고 충격에 빠졌다.

지난 18일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 레이디제인과 임현태 부부의 일상이 공개됐다.

이날 임현태는 출산 전부터 쌍둥이 딸들의 미래 교육에 남다른 관심을 드러냈다. 아직 아이들이 어린이집에도 다니지 않은 상황에서 명문 초등학교와 영어유치원까지 알아보는가 하면, 자녀 교육을 위해 강남 8학군으로 이사하는 방안까지 제안했다.

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임현태는 "명문초니 영어유치원이니 다 보내야 한다"며 교육열을 불태웠고, 급기야 "집안에 판검사 하나는 나와야 좋지 않겠냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 레이디제인은 "아직 쌍둥이들이 어린이집도 안 갔다"며 남편의 지나친 교육열에 황당해했다.

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특히 두 사람은 쌍둥이 딸들의 사주를 본 이야기를 꺼냈다. 당시 "딸들이 공부를 잘한다. 서울대, 하버드대를 간다"는 말을 들었다는 것. 임현태는 이를 언급하며 "우리 최근에 애들이 하버드 간다는 얘기를 듣지 않았냐"고 말해 남다른 기대감을 드러냈다.

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이후 임현태는 쌍둥이 딸들을 데리고 영유아 발달검사를 받으러 나섰다.

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13개월밖에 되지 않은 아이들의 검사에 레이디제인은 "이렇게 어린데 검사가 되는 거냐"고 의문을 표했지만 임현태는 "요즘에는 돌 정도만 지나도 아이들 행동을 분석해서 진로를 탐색할 수 있다더라. 나도 몰랐는데 찾아보니까 그런 검사였다"고 설명했다.

레이디제인은 "유난스럽다. 유난스러워"라고 반응했고, "남편이 아시다시피 맘카페 열혈 회원이다. 학군지 엄마들 사이에서는 돌 때부터 검사를 해서 아이들 인생 플랜을 세운다더라"고 전했다.

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그러나 검사가 진행되던 중 예상치 못한 상황이 발생했다. 별이의 움직임을 두고 전문가들 사이에서 긴급하게 논의가 이뤄진 것.

전문가는 별이를 직접 살펴본 뒤 "재검사를 해봐야 한다. 직접 보는 게 좋다"고 말해 분위기를 무겁게 만들었다.

특히 별이는 엄마인 레이디제인과 유독 애착이 강한 아이였다. 태어날 당시 몸집이 작게 태어난 만큼 레이디제인에게는 더욱 애틋한 딸이기도 했다.

초조한 마음으로 검사 결과를 기다린 가운데 발달 지수가 공개됐다. 전문가는 "100명 중 75등"이라는 결과를 전하면서도 "둘 다 평균 범주 안에 있다"고 설명했다.

하지만 쌍둥이 사이에는 언어 발달에서 차이가 있었다. 별이와 달리 다른 딸의 언어 발달이 또래보다 낮은 편이라는 설명에 임현태는 충격을 감추지 못했다.

이어 재검사 판정을 받은 운동 영역 검사에서도 별이에게 예상치 못한 결과가 나왔다. 전문가는 별이의 운동 발달에 대해 "발달 지연 하위 2%"라고 설명했다.

그러면서 "아이들이 네발 기기를 하면서 팔과 다리의 힘이 늘어나는데 별이는 양다리를 동시에 밀며 움직이더라"며 근육 발달을 위한 훈련이 필요하다고 조언했다.

기대했던 검사에서 '발달 지연'이라는 결과를 받아든 임현태는 한숨을 내쉬며 크게 상심했다.

레이디제인은 "남편이 기대를 했다가 아이가 평균 이하라고 하니까 충격을 받은 것 같다"고 말했다.

이에 전문가는 임현태에게 지나치게 걱정하지 말 것을 당부했다. "다태아는 초반 발달이 느린 경향성이 있기도 하다"며 "앞으로의 방안을 파악하는 과정으로 받아들여 달라"고 조언했다.

shyun@sportschosun.com