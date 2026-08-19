김정은, '연봉 10억' ♥남편의 스토커식 구애 "홍콩서 4일 내내 따라다녀"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김정은이 '신랑수업2'에 깜짝 출연해 남편과의 로맨틱한 러브스토리를 공개한다.

21일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'(배한수 CP, 임정규 PD)에서는 '교장' 이승철과 절친한 김정은이 특별 선생님으로 출격해 '학생' 김성수, 김요한에게 연애 조언을 아끼지 않는 현장이 펼쳐진다.

이날 이승철은 스튜디오에 자리한 김정은에게 "저와 친분이 각별한 사이다. 제 '30주년 기념 공연'에서 MC를 봐주기도 했다"며 고마움을 전한다. 김정은은 "김성수, 김요한 학생을 응원하고 있다"면서 "두 분이 마음을 좀 더 열면 괜찮을 것 같다"고 조언한다.

Advertisement

이에 '학생주임' 탁재훈은 "그러면 김정은 씨는 지금 남편 분을 어떻게 만났냐?"고 묻고, 김정은은 "남편이 제 지인의 후배였는데, 홍콩에 여행 갔다가 지인들과 어울려 처음 만났다. 그런데 남편이 내가 가는 곳마다 계속 나타났다. 3~4일을 따라다닌 것 같다"며 남편의 적극성을 언급한다. 또 김정은은 "남편이 저와 만난 지 한 달만에 프러포즈를 했다", "남편의 전화번호 뒷자리가 우리가 처음 만난 날의 날짜"라고 해 모두를 놀라게 한다.

잠시 후, 김정은은 김성수X박소윤 커플의 여수 여행기를 진지하게 지켜본다. 그런데 '성소 커플' 사이에 뭔가 서먹해 보이는 기류가 흐르자, 그는 자신의 경험담을 들려주며 '부부 여행 예찬론'을 펼친다. 그는 "남편과 연애 시절, 일본의 작은 온천으로 여행을 갔었다. 분위기가 너무 좋아서 '우리 둘이 나중에 싸우게 된다면 이곳으로 다시 여행 오자'고 약속했다. 그러다 한참이 지나, 남편과 싸웠을 때 실제로 같은 장소로 여행을 갔는데"라며 자신의 화해법을 알려준다. 이승철은 "부부 사이의 갈등을 극복할 수 있는 좋은 아이디어다!"라며 '엄지 척'을 보낸다.

Advertisement

'결혼 10년 차' 김정은이 들려주는 솔직한 결혼 비하인드와, 김성수-김요한을 위한 연애 조언은 21일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 확인할 수 있다.

Advertisement

한편 김정은은 지난 2016년 동갑내기 재미교포 금융인과 결혼식을 올렸다. 김정은은 한국과 홍콩을 오가며 활동하고 있으며, 남편의 연봉은 10억 원인 것으로 알려져 화제를 모았다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com