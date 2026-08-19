‘성매매 벌금형’ 지나, 10년 만 무대 선다…스페셜 MC까지 활동 재개 신호탄

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 지나(G.NA·본명 최지나)가 10년 만의 공식 무대 복귀에 시동을 걸었다. 최근 리메이크 소식으로 가요계 복귀를 예고한 데 이어 이번에는 캐나다 K-팝 행사 무대에 스페셜 MC로 직접 오른다.

지나는 19일 자신의 SNS 스토리에 '2026 김치 & K-Food 페스티벌'의 홍보 영상을 공유하며 무대 복귀 소식을 직접 알렸다.

공개된 영상에는 지나가 과거 무대에서 몸매가 드러나는 크롭톱 의상을 입고 춤을 추는 모습이 담겼다. 또 다른 장면에는 환하게 웃는 지나의 모습과 함께 'K-POP DANCE COMPETITION SPECIAL MC'라는 문구가 등장했다. 오랜 시간 무대를 떠나 있던 지나가 자신의 과거 활동 모습을 직접 꺼내 들며 복귀에 대한 기대감을 끌어올렸다.

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행사 공식 계정도 지나의 합류 소식을 발표했다. 주최 측은 "K-팝 무대에서 활약해 온 한국계 캐나다인 아티스트 지나가 2026 김치페스티벌 K-POP 댄스 챔피언십의 스페셜 MC로 함께한다"고 밝혔다. 이어 "무대를 향한 참가자들의 열정과 도전을 응원하고 관객들과 함께 K-팝의 뜨거운 에너지를 만들어갈 특별한 시간이 될 것"이라고 소개했다. 지나는 해당 게시물에 "기대된다(Can't wait)"는 댓글을 직접 남기며 설렘을 드러냈다.

지나가 MC로 나서는 K-POP 댄스 챔피언십은 오는 28일 캐나다 브리티시컬럼비아주 코퀴틀럼 타운센터에서 열린다. '2026 김치 & K-Food 페스티벌'의 부대 행사로 진행된다. 주최 측은 전체 축제에 10만명 이상의 방문객이 찾을 것으로 예상하고 있다.

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특히 이번 일정은 단순한 SNS 활동을 넘어 지나가 관객 앞에 공식적으로 모습을 드러낸다는 점에서 본격적인 복귀 신호탄으로 받아들여진다. 국내 무대는 아니지만 자신이 생활해 온 캐나다에서 K-팝 관련 행사의 진행자로 나서며 긴 공백을 깨게 됐다.

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복귀를 향한 움직임은 이미 수개월 전부터 포착됐다. 지나는 지난 6월 자신의 SNS를 통해 데뷔곡 '꺼져줄게 잘 살아'의 리메이크 소식을 전하며 가요계 복귀 가능성을 열어뒀다. 여기에 과거 활동 영상까지 활용한 행사 홍보물을 직접 공유하면서 연예 활동 재개 의지를 한층 분명히 했다.

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지나는 2010년 '꺼져줄게 잘 살아'로 데뷔해 단숨에 주목받았다. 이후 'Black & White', 'Top Girl', '2HOT' 등 다수의 히트곡을 발표하며 솔로 여가수로 사랑받았다. 그러나 2016년 성매매 관련 혐의로 벌금형을 선고받은 뒤 사실상 연예계 활동을 중단했다. 지나는 당시 상대방과 연인 관계였으며 자신은 피해를 봤다는 취지로 해명했고, 이후에도 관련 의혹에 관해 억울하다는 입장을 밝혀왔다. 활동 중단 후에는 캐나다에서 생활하며 SNS를 통해 간간이 근황을 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com