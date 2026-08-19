[인터뷰①] '경주기행' 김미조 감독, '노개런티 참여' 변요한에…"제대로 보답하고 싶었다"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김미조 감독이 영화 '경주기행'에 노개런티로 참여해 준 배우 변요한을 향해 감사함을 표했다.

김미조 감독은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저도 요한 선배가 백상현 역에 합류해 주셨다는 소식을 들었을 때 깜짝 놀랐다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

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극 중 백상현 역을 맡은 변요한은 작품에 노개런티로 참여한 사실이 뒤늦게 알려져 화제를 모았다. 김 감독은 "제작사 대표님과 요한 선배가 '당신, 거기 있어줄래요'에서 프로듀서와 배우로 만나 관계를 오랫동안 이어오셨다고 들었다"며 "백상현 역할을 누구로 할지 고민고민 했는데, 요한 선배가 참여해 주신다는 소식을 듣고 놀랐다"고 말했다.

이어 변요한이 '경주기행'을 선택하게 된 이유를 묻자, 김 감독은 "선배는 이 영화가 기대됐다고 하셨다. 또 제작사 대표님과의 관계가 (작품 선택에) 컸다고 들었다"고 답했다. 그러면서 "글이 너무 좋아서 이 작품이 세상에 나올 수 있도록 도와주고 싶다고 말씀하셨다. 제작비가 큰 규모는 아니니까, 조금이라도 보탬이 되고 싶다고 하셨다. 백상현 캐릭터도 재밌어하셨다. 그동안 악역 연기를 해본 적은 있지만, 이런 악역은 해 본 적이 없어서 궁금하셨다고 들었다"고 덧붙여 설명했다.

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'경주기행'을 촬영하면서 고생한 변요한에게 고마운 마음도 전했다. 김 감독은 "제가 괴물일 수도 있는데, 미안해서 작품을 애매하게 만드는 거보다 확실하게 잘하고 싶었다. 선배가 도와주신 거에 대한 보답을 영화로 해야 한다고 생각했다. 어떤 분이 '변요한 씨 다음부턴 꼭 돈 받으세요'라고 포털에 댓글을 남기셨더라. 그 댓글이 가장 기억에 남는다(웃음). 촬영 당시 선배가 다리도 안 좋으셨어서 백상현 캐릭터에 절름발이 설정을 일부러 넣었다. 선배가 발에 붕대를 감고 계셨어서 캐릭터에도 반영했다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com