2만원→10만원...탈많은 '오디세이' 용아맥 암표 기승에 영진위 칼 빼들었다

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[스포츠조선 이지현 기자] 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 '오디세이'를 둘러싼 '아이맥스(IMAX) 예매 전쟁'이 암표 문제로까지 번지자 영화진흥위원회가 칼을 빼 들었다.

영화진흥위원회는 19일 영화관 입장권 부정거래 실태를 파악하고 관객 피해를 예방하기 위해 암표 관련 제보를 상시 접수한다고 밝혔다. 대상은 아이맥스와 돌비 시네마, 포디엑스(4DX) 등 관객 선호도가 높은 특별관 입장권을 웃돈을 얹어 되파는 행위 등이다.

최근 극장가에서는 대작 개봉 때마다 특별관 좌석을 구하기 위한 경쟁이 치열해지고 있다. 특히 크리스토퍼 놀런 감독의 블록버스터 '오디세이' 개봉을 계기로 문제가 수면 위로 떠올랐다.

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'오디세이'는 전 분량을 IMAX 70mm 필름 카메라로 촬영한 작품으로, 일반 상영관보다 아이맥스 등 특별관에 대한 관객들의 관심이 유독 높다. 특히 국내에서 1.43대 1 화면비를 구현할 수 있는 CGV 용산아이파크몰 아이맥스관에 예매 수요가 집중되면서 인기 회차와 좌석을 확보하기 위한 경쟁이 벌어졌다.

이 과정에서 정상가가 2만원 안팎인 티켓에 수배의 웃돈을 붙여 10만원대에 판매하는 사례까지 등장했다. 일부 판매자가 한 회차에 10장이 넘는 티켓을 내놓는 등 개인의 일반적인 예매로 보기 어려운 사례도 포착되면서 매크로 프로그램을 이용한 대량 선점 의혹까지 제기됐다.

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영진위가 제보 창구를 마련한 것도 이 같은 상황 때문이다. 중고 거래 플랫폼이나 SNS 등에서 특별관 티켓을 웃돈을 붙여 판매하는 게시물을 발견했거나, 매크로 이용이 의심되는 비정상적인 대량 예매 사례를 확인한 관객이라면 제보할 수 있다.

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제보 시에는 영화명과 상영관, 상영 일시, 좌석 정보 등 구체적인 예매 정보와 함께 암표 판매 게시물이나 판매자와의 대화 내역 등 관련 자료를 첨부하면 된다.

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영진위는 접수된 자료를 통해 특별관을 중심으로 이뤄지는 암표 거래 규모와 유통 실태를 파악하고, 향후 암표 근절 대책을 마련하기 위한 기초자료로 활용할 예정이다.

영진위 공정성장센터는 "일부 암표상의 부당 이득 취득 행위는 영화 관객의 정당한 관람 기회를 박탈하고 산업 전반의 신뢰를 훼손하는 심각한 문제"라며 관객들의 적극적인 제보를 당부했다.

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한편 '오디세이'는 트로이 전쟁을 승리로 이끈 영웅 오디세우스가 아내 페넬로페와 아들 텔레마코스에게 돌아가기 위해 여정을 떠나는 이야기를 그린 작품이다. '오디세이'는 개봉 13일째 누적 관객 수 500만 명을 돌파, '왕과 사는 남자'보다 5일 더 빠른 기록을 세운 데 이어 개봉 2주차 주말 전체 박스오피스 1위를 수성하며 멈추지 않는 흥행 신드롬을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com