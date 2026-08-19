"새아빠시다" 7살에 부모님 이혼…다영, 친부가 남긴 빚 수십억 '충격 가정사'

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 다영이 어린 시절 겪었던 가정사를 털어놓으며 일찍 철이 들 수밖에 없었던 사연을 고백했다.

지난 18일 방송된 MBC '플레이리스트 109'에는 다영이 출연해 자신의 어린 시절과 가족에 대한 이야기를 전했다.

이날 다영은 어린 시절 학교가 끝나면 집으로 돌아가지 않고 엄마가 운영하던 식당으로 향해 일손을 보탰다고 밝혔다.

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이에 이석훈이 "어린 나이에 그게 불편하지 않았냐"고 묻자 다영은 "저는 어렸을 때 항상 엄마한테 짐이 안 되고 도움이 될까 생각했다"고 답했다.

다영은 조심스럽게 가정사도 털어놨다. 그는 "저희 집이 재혼 가정이다. 지금 아빠는 새아빠시다"라며 "제가 일곱 살 때 부모님이 이혼하셨다"고 밝혔다.

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이어 "친아빠가 집에 빚을 너무 많이 두고 가셨다. 심지어 다 엄마 명의로 진 빚이었다"며 당시 상황을 설명했다.

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그는 "그때 당시 빚이 몇십억 원이었다. 엄마 혼자 책임지게 됐다. 지금도 큰돈이지만 그때 당시 몇십억이면 너무 앞이 막막하지 않냐"고 말했다.

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불과 일곱 살이었던 다영에게는 감당하기 힘든 현실이었다. 다영은 "일곱 살의 나이였지만 그걸 겪으니까 그 순간 어른이 되어버린 느낌이었다"며 "'이거 장난이 아니다. 이 상황이' 싶었다"고 당시 심경을 떠올렸다.

어린 딸의 눈에 비친 엄마는 누구보다 바쁘게 살아가고 있었다. 다영은 "엄마가 어느 날부터 너무 새벽부터 나가는 거다. 알고 보니 식당일 외에 저녁에는 다른 일도 하고 계셨다"며 "그래서 엄마를 도와드리고 싶었다"고 말했다.

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고생하는 엄마를 곁에서 지켜보며 다영은 남들보다 일찍 철이 들었다. 외동딸이었던 그는 엄마에게 소중한 딸이자 때로는 서로의 마음을 나누는 친구 같은 존재였다고.

방송에서 딘딘은 "다영이 서울로 떠나고 혼자 계셨을 때는 어떠셨을까"라며 엄마를 향한 안타까운 마음을 드러냈다.

다영은 가수가 되겠다는 꿈을 단순한 꿈으로만 간직하지 않았다. 그는 엄마에게 했던 약속을 떠올리며 "제가 엄마한테 약속을 했다. '내가 가수로 꼭 성공해서 이 집안을 일으킬게'라고 했다"고 말했다. 이어 "엄마가 제 눈빛을 보고 '그래, 해라'라고 하셨다"고 전했다.

shyun@sportschosun.com