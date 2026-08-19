부산서 '블리즈컨'행 8자리 놓고 격돌…'오버워치 월드컵' 그룹 스테이지 개막

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'오버워치' 국가대표들의 블리즈컨행 경쟁이 부산에서 시작된다.

블리자드 엔터테인먼트는 20일부터 23일까지 부산 이스포츠 경기장(BRENA)에서 '2026 오버워치 월드컵(OWWC)' 그룹 스테이지를 개최한다. 올해 월드컵의 첫 오프라인 무대인 이번 대회에는 16개 국가·지역 대표팀이 참가해 블리즈컨 2026 파이널 스테이지 진출권 8장을 놓고 경쟁한다.

올해 월드컵에는 온라인 예선을 거쳐 16개 팀이 그룹 스테이지에 올랐다. A조에는 중국·미국·스웨덴·일본, B조에는 사우디아라비아·호주·멕시코·영국이 편성됐다. C조는 캐나다·독일·태국·스페인으로 구성됐으며, 한국은 프랑스·덴마크·콜롬비아와 함께 D조에서 경쟁한다.

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각 조에서는 네 팀이 한 차례씩 맞붙는 싱글 라운드 로빈 방식으로 순위를 가린다. 조별 상위 2개 팀이 다음 단계로 올라가며, 최종적으로 8개 팀이 9월 12~13일 미국 애너하임에서 열리는 블리즈컨 파이널 스테이지에 진출한다. 파이널은 싱글 엘리미네이션 방식으로 진행된다.

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한국 대표팀에게도 이번 대회는 의미가 크다. 한국은 오버워치 월드컵에서 2016년부터 2018년까지 3회 연속 정상에 오른 전통적인 강호다. 올해 대표팀은 Stalk3r(정학용), HeeSang(채희상), SeonJun(권선준), JunBin(박준빈), MAX(최수민), CH0R0NG(성유민), Simple(김승준)으로 구성됐다.

이번 대회가 열리는 부산은 '오버워치'와도 인연이 깊다. 게임 속 한국 지역을 대표하는 공간으로 등장해온 부산에서 실제 오버워치 월드컵이 펼쳐지면서 게임 속 무대가 글로벌 e스포츠의 현장으로 이어지는 장면도 연출된다. 부산시와 부산정보산업진흥원이 블리자드와 함께 대회를 개최한다.

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여기에 넥슨이 22~23일 부산 벡스코 제1전시장에서 '오버워치 데이'를 열면서 대회 열기를 이용자 행사로 확장한다. 현장에서는 월드컵 생중계 관람과 한국 대표팀 팬미팅을 비롯해 개발자 토크와 라이브 드로잉 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다. 최근 공개된 시즌4 '부산의 영웅들' 업데이트와 신규 한국인 영웅 D.Mon을 앞세운 오버워치가 월드컵과 이용자 행사를 한꺼번에 부산에 마련한 셈이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com