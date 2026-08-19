고영욱, 하영·혁오 친일 논란 속 "日에 국민성 배워라, 친일파 솎아내기는 시대착오적"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 룰라 출신 고영욱이 최근 연예계를 덮친 친일 논란 속에 입을 열었다.

고영욱은 19일 자신의 계정에 "시대착오적인 친일파 솎아내기에 열 올리기 전에 먼저 한국 사람들 최소한의 기본이나 좀 지키면서 사는 게 우선 아닐까"라는 글과 함께 기사 한 편을 공유했다. 고영욱이 공유한 기사는 서울 관악산 신림계곡에서 물놀이를 즐긴 피서객들이 쓰레기를 무단 투기했다는 내용이 담겼다. 이어 고영욱은 "쓰레기 치우는 국민성이나마 일본한테 좀 배워라"라고 강하게 이야기했다.

고영욱은 지난 18일에도 혁오가 전범 후손인 일본 배우 안도 사쿠라를 뮤직비디오에 출연시켜 논란이 된 내용의 기사를 공유하며 "2026년에 웬 친일파 타령이냐. 그럼 일본 여행이고 뭐고 다 하지 말든지"라고 분노하기도 했다.

Advertisement

최근 연예계에서는 유명인들의 친일 후손 여부를 둘러싼 논란이 잇따르고 있다. 먼저 배우 하영은 증조부 안상호의 친일 행적이 드러나며 논란의 중심에 떠올랐다. 이후 안상호의 친일 행적이 계속 파묘되며 논란이 이어지자 하영은 12일 "이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다"며 "일제강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"고 고개를 숙였다.

지난 18일 새 싱글 '갓스피드!'를 발매한 혁오는 뮤직비디오에 안도 사쿠라를 출연시켜 논란이 됐다. 안도 사쿠라는 영화 '어느 가족', '괴물', '백엔의 사랑' 등에 출연해 국내에서도 얼굴을 알린 배우지만 일제강점기 시절 총리의 후손으로 알려져 논란이 됐다.

Advertisement

안도 사쿠라는 1931년부터 1932년까지 제29대 내각 총리대신을 지냈던 이누카이 쓰요시의 외증손녀다. 이누카이 쓰요시는 이봉창 의사 의거 당시에도 재임 중이었으며, 조선인을 비하하고 제국주의적 지배를 정당화하는 인식을 드러낸 바 있다. 광복절 전후로 연예계 친일 논란이 이어지는 가운데, 고영욱의 발언을 두고도 역사적 맥락을 외면한 발언이라는 비판이 나오고 있다.

Advertisement

한편, 고영욱은 2013년 미성년자를 상대로 한 성범죄 혐의로 징역 2년 6개월을 받았다. 출소 후 고영욱은 SNS에 연예인들 관련 저격글을 올리며 연이어 논란이 되고 있다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com