[인터뷰①] '경주기행' 이연 "전직 프로레슬러로 변신, 액션스쿨 다니며 10㎏ 증량"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이연이 영화 '경주기행'에서 전직 프로레슬러로 변신하기 위한 준비과정을 털어놨다.

이연은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "액션스쿨을 오래 다니면서 레슬링 기술을 배웠고, 지금보다 체중을 10㎏정도 증량했다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 이연은 프로레슬러 출신 셋째 딸 동주를 연기했다.

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이연은 작품 개봉을 앞둔 소감에 대해 "영화 촬영하는 동안 너무 재밌었기 때문에 관객 분들에게 에너지가 잘 전달됐으면 좋겠다"며 "저희 영화가 새로운 장르라고 생각해서 관객 분들이 어떻게 받아들이실지가 궁금하다. 긍정적인 신호탄을 쏘아 올리고 싶다"고 바람을 전했다.

작품에서 전직 프로레슬러를 연기하기 위해 노력한 점도 이야기했다. 이연은 "액션스쿨을 오래 다녔고, 무술 감독님과 기술을 오래 연습을 했다. 그리고 지금 체중보다 한 10㎏가량 찌웠다. 또 제가 근육이 잘 붙는 스타일이 아니다 보니, 살을 찌우면서 운동을 해야 태가 나온다고 하더라. 일부러 일본에 가서 프로레슬링 경기를 보기도 했는데, 살을 찌우는 게 중요하더라. 근육은 잘 안 붙어도 살을 찌우는 건 너무 행복했다"며 "살을 뺄 때는 굶으면 요요가 오기 때문에, PT를 병행하면서 식이조절도 열심히 했다"고 말했다.

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이어 "액션도 90% 정도 직접 소화했다. 한국에도 액션 영화가 많은데, 얼굴이 안 보이는 영화가 많지 않나. 액션 연기할 때 배우의 얼굴이 보여야 감정도 보이기 때문에 관객들이 느낄 수 있는 몰입도가 더 클 것 같았다"며 "또 (변) 요한 선배도 액션을 많이 해보시지 않았나. 촬영 당시에는 선배가 다리가 아프셨어서 그 부분을 염두에 두고 촬영을 했다. 저희 둘 다 '흥분하지 말자'하면서 촬영에 임했고, 힘보다는 표정을 써서 연기했기 때문에 더 수월했다. 촬영장에서 요한 선배와 액션을 해서 더 편했다"고 만족감을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com