'DN 수퍼스'의 반란…6연승으로 '2026 LoL KeSPA컵' 제패

Advertisement

Advertisement

DN 수퍼스가 '2026 LoL KeSPA컵' 정상에 오르며 LCK 플레이오프 탈락의 아쉬움을 만회했다.

1군 멤버가 모두 나선 DN은 지난 18일 대전이스포츠경기장에서 열린 KeSPA컵 결승에서 역시 1군 선수가 주축이 된 농심 레드포스를 세트스코어 3대 0으로 꺾고 우승 트로피를 들어 올렸다. 파이널 스테이지에 진출한 뒤 6경기를 모두 승리하며 대회 내내 무패 행진을 이어간 결과다.

특히 DN은 파이널 스테이지 1라운드에서 한화생명e스포츠를 3대0으로 완파한 데 이어 2라운드에서는 T1까지 제압하며 결승에 진출했다. 비록 1군 상위팀들이 주로 2군 이하의 멤버를 출전시킨 영향도 있지만, 상승세를 결승까지 이어간 결과라 할 수 있다. DN은 비록 LCK 정규리그에서 1~2라운드에서 부진으로 플레이오프 진출이 좌절됐지만, 현재 진행중인 4라운드에서 3연승을 달리고 있기도 하다.

Advertisement

농심과의 결승에서도 DN의 경기력은 흔들리지 않았다. 1세트부터 선수들의 유기적인 움직임을 앞세워 주도권을 잡았고, 2세트에서는 한때 약 5600골드까지 뒤처졌지만 경기 흐름을 뒤집는 운영으로 역전에 성공했다.

Advertisement

마지막 3세트에서는 '클로저' 이주현의 솔로 킬을 기점으로 일찌감치 주도권을 가져왔다. 23분까지 단 한 차례도 킬을 허용하지 않는 안정적인 경기 운영을 펼치며 우승을 확정했다. 결승 MVP는 '두두' 이동주가 차지했다. 프로 데뷔 이후 첫 우승을 경험한 이동주는 "이번 우승을 통해 내년에 더 잘할 수 있는 동기부여와 자신감을 얻었다"며 팬들에게 감사의 뜻을 전했다. DN에는 우승 트로피와 상금 3000만원이 주어졌으며, MVP 이동주에겐 200만원의 상금이 돌아갔다.

이번 대회는 성적 이상의 의미도 남겼다. 한국e스포츠협회는 대회 참가 10개 팀과 함께 세이브더칠드런에 2000만원을 기부하기로 했다. 기부금은 취약계층 아동 의료비 지원에 활용될 예정이다. 팬들이 직접 참여할 수 있는 개인 기부 프로그램과 이벤트도 마련해 e스포츠 대회의 사회공헌 범위를 넓혔다.

Advertisement

Advertisement

이번 대회는 한국e스포츠협회가 주최하고 한국e스포츠협회와 대전정보산업진흥원이 공동 주관했다. 또 디즈니+가 국내 유일의 LoL 단기 컵 대회를 독점 중계했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com