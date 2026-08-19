코르티스, 데뷔 1년만 일 냈다! 美 'VMA' 2개 부문 노미네이트

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 코르티스가 새 역사에 도전한다.

미국 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈'(2026 MTV Video Music Awards, 이하 'VMA')는 18일(현지시각) 올해의 수상 후보 명단을 공개했다. 코르티스는 '베스트 뉴 아티스트'와 '베스트 K팝' 등 2개 부문 후보로 지명됐다. 2020년대 데뷔한 K팝 보이그룹이 이 시상식 후보가 된 것은 코르티스가 처음이다.

코르티스는 '베스트 뉴 아티스트' 부문에서 말콤 토드, 마일스 스미스, 스텔라 레프티 등의 파워 루키들과 경쟁한다. '베스트 K팝' 부문에서는 소속사 선배인 방탄소년단의 '스윔'과 함께 이름을 올리며 겹경사를 맞았다.

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수상 가능성도 높다. 코르티스는 미니 2집 '그린그린'으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 14주 연속 차트인했다. 이는 5년내 데뷔한 K팝 보이그룹 단일앨범 기준 최장 차트인 기록이다. 또 '월드앨범', '톱 앨범 세일즈', 송차트 '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)', '아티스트 100' 등 빌보드 세부 차트에서도 강세를 보였다.

여기에 데뷔 앨범인 '컬러 아웃사이드 더 라인스'도 '월드 앨범'과 '톱 앨범 세일즈' 차트에 올리고, 누적 스트리밍 횟수도 7억회를 돌파하며 뜨거운 사랑을 받고 있다.

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코르티스는 22~23일 양일간 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 1주년 기념 공연 '<풋 유어 폰 다운> 버스데이 파티'를 개최한다.

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'VMA'는 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리카 뮤직 어워즈에 이어 미국 4대 음악 시상식으로 꼽히는 이벤트다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com