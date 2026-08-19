하리수, '노페이' 광고 루머 해명 "6개월에 6000만원, 회장님 강력 추천 받아"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 하리수가 자신을 스타덤에 올린 화장품 광고를 둘러싼 루머를 직접 바로잡았다.

하리수는 지난 18일 공개된 유튜브 채널 'TG걸스'에 출연해 데뷔 당시 활동과 도도화장품 광고 모델로 발탁된 과정을 털어놨다.

이날 출연자는 하리수에게 "도도화장품으로 처음 데뷔한 거 아니냐. 비하인드가 저희 쪽에서는 너무 많다"며 "원래 언니가 모델이 아니었는데 '나는 페이를 안 받고 찍겠다'고 해서 광고를 하게 됐다는 이야기도 있다"고 물었다.

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이에 하리수는 "무슨 소리냐"며 즉각 부인했다. 그는 "국내 최초로 신인이 메이크업, 뷰티 모델을 하면서 단기 6개월에 6000만원을 받았다"고 밝혔다. 이어 당시 신인으로서는 "있을 수 없는 파격"이었다고 설명했다.

하리수는 광고 모델로 발탁되기까지 순탄치 않았던 과정도 털어놨다. 그는 "1991년도부터 트랜스젠더 세계에 나왔지만 연예계에도 데뷔했다. 영화와 드라마에 캐스팅되고 광고 모델에도 캐스팅됐는데 계약을 못 했다"며 그 이유에 대해 "트랜스젠더라서"라고 말했다.

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캐스팅까지는 성사돼도 실제 계약으로 이어지지 않는 일이 반복됐다는 것. 하리수는 "그래서 한 10년 정도 무명으로 있다가 10년 차가 되기 전에 영화 '노랑머리2'에 캐스팅됐다. 영화와 도도화장품 광고가 들어온 것"이라고 회상했다.

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특히 하리수는 당시 화장품 회사 회장이 자신을 직접 보고 모델 발탁을 강하게 밀어붙였다고 주장했다. 그는 "그 당시에 저를 보고 회장님이 무조건 해야 된다고 했다"고 설명했다.

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그러면서 광고 모델 발탁을 둘러싼 또 다른 '카더라'도 언급했다. 하리수는 "다른 분들이 자기가 원래 모델이었다고 우기시는 분들도 있었던 것으로 알고 있다"며 자신이 다른 모델을 대신해 광고를 찍었다는 식의 이야기가 돌았음을 전했다.

한편 하리수는 국내 연예계 트랜스젠더 1호 연예인으로, 2001년 화장품 광고를 통해 대중에게 강렬한 인상을 남기며 이름을 알렸다. 이후 가수와 배우, 방송인 등 다양한 분야에서 활동하며 국내 대표적인 트랜스젠더 연예인으로 자리매김했다.

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olzllovely@sportschosun.com