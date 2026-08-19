[인터뷰③] '경주기행' 이연, 아이유와 가짜 열애설에…"이젠 그냥 즐기는 중"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이연이 아이유와의 가짜 열애설에 솔직한 속내를 털어놨다.

이연은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "선배가 워낙 해외 팬 분들이 많으셔서 목격담 나오는 것 같다"며 "이젠 그냥 즐기고 있다"고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 이연은 프로레슬러 출신 셋째 딸 동주를 연기했다.

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앞서 이연은 아이유와 서촌에서 함께 시간을 보내는 모습이 포착됐다. 이로 인해 해외 팬들 사이에선 가짜 열애설이 불거지기도 했다. 이연은 "저도 가짜 뉴스를 봤다. 지은 선배(아이유)가 워낙 해외 팬 분들이 많으시다 보니까, 한국에서보다 해외에서 목격담이 나오더라. 그날 저랑 지은 선배랑 유수빈 선배랑 다같이 밥을 먹겠다고 만난 날이었다. 저희 둘이 먼저 카페에서 커피를 마시고, 유수빈 선배가 있는 밥집으로 가는 과정에서 뒷모습이 찍혔다. 누군가가 저희를 찍고 있다는 걸 인지하곤 있었는데, 그 사진이 공유돼서 해외에서 이슈가 된 것 같았다"고 말했다. 그러면서 "(열애설 부인 공식입장은) 저희 소속사가 낸 건 아닌 것 같다"면서 "데이트는 맞는 것 같다. 친구끼리도 데이트할 수 있지 않나"라고 쿨한 답변을 내놨다.

팬들의 뜨거운 관심에 대해서도 "저희가 같이 화보를 찍었는데, 케미가 좋아서 팬 분들이 장난으로 엮으신 걸 봤다"며 "지은 선배가 '너 때문인 것 같다'고 하셔서, 그냥 그런가 보다 하고 웃고 넘겼다. 또 지은 선배의 한 팬 분은 제가 다른 독립영화가 개봉할 때 극장에 오셔서 '지은언니랑 진짜 사귀어요?'라고 묻더라. 이제는 그냥 즐기고 있다"고 털어놨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com