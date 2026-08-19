‘데이트 폭력 의혹’ 홍민기, 반려견 학대·팬 비하 폭로 '점입가경'…촬영 끝낸 ‘스터디그룹2’ 어쩌나[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 홍민기를 둘러싼 데이트 폭력 의혹이 여성·팬 비하 발언과 반려견 학대 주장으로까지 번졌다. 소속사는 "입장을 정리 중이며 곧 밝히겠다"고 예고한 가운데 홍민기가 최근 출연분 촬영을 마친 것으로 알려진 티빙 '스터디그룹2' 제작진도 상황을 확인하고 있다.

홍민기의 전 여자친구라고 밝힌 A씨는 19일 자신의 SNS를 통해 교제 당시 겪었다고 주장하는 일들을 담은 장문의 추가 폭로글을 게재했다.

A씨는 홍민기가 평소 "여자는 30대 초가 제일 맛있고 그때가 넘어가면 아줌마다", "여자도 군대에 가야 한다", "남자는 하늘이고 여자는 땅" 등의 발언을 했다고 주장했다. 현재 배우로 활동 중인 과거 연인을 비하했으며, 함께 일한 배우와 스태프 및 감독을 향해서도 욕설을 했다고 덧붙였다.

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팬들을 대하는 태도에 관한 주장도 나왔다. A씨는 홍민기가 자신을 보기 위해 현장을 찾은 팬들을 두고 "돈도 없는 것들이 가성비를 챙기려고 사생짓한다"는 취지로 말했다고 주장했다. 팬들이 마련한 생일파티에 참석한 뒤에도 가기 싫었지만 억지로 갔다며 피로와 불만을 드러냈다고 전했다.

SNS를 통해 공개해 온 반려견을 실제로는 학대했다는 주장도 제기됐다. A씨는 홍민기가 반려견에게 욕설하거나 발로 차는 행동을 했다고 주장했다. 자신이 내용증명을 보낸 이후에는 며칠 동안 반려견을 집에 홀로 둔 채 연락을 끊었다고도 했다.

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A씨는 교제 기간 자신 역시 지속적인 폭언과 가스라이팅에 시달렸다고 밝혔다. 홍민기로부터 "정신병이 너 때문에 재발했다", "죽고 싶다", "같이 죽자", "너랑 사귄 내가 병신이다" 등의 말을 들었다는 주장이다.

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두 사람이 헤어진 뒤에도 갈등은 계속됐다고 했다. A씨는 홍민기의 공황장애가 자신에게서 비롯됐다고 생각해 죄책감에 시달렸고, 여러 차례 그의 집을 찾아가 무릎을 꿇고 사과했다고 밝혔다. 이 과정에서 홍민기가 20~30분 동안 욕설을 하고 주변 기물을 발로 차는 등 위협적인 행동을 보였다고 주장했다.

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특히 이미 결별한 상태였음에도 홍민기가 자신을 침대에 눕히고 성관계를 시도하거나 신체를 만졌다는 주장도 내놨다. A씨는 이별한 뒤 약 3주가 지나서야 자신이 겪은 일이 사랑이 아닌 폭력과 착취였음을 깨달았다며, 극심한 공포로 정상적인 생활을 이어가기 어려웠다고 호소했다. 결국 부모에게 관련 사실을 알리고 법적 대응을 시작했다는 설명이다.

앞서 A씨는 지난달 28일 법률대리인을 통해 홍민기와 소속사에 보냈다는 '불법 범죄 행위에 대한 법적 조치 예고 통보' 문건을 공개했다. 해당 문건에는 홍민기가 거리에서 A씨를 향해 소주병을 던지고 어깨를 때리거나 밀친 뒤 목을 잡았다는 주장이 담겼다. 또 다른 남성과의 관계를 의심해 40여 통의 전화를 걸고 "둘 다 죽이려고 했다"는 취지로 협박했고 술을 마신 상태로 전동 킥보드를 운전하다 A씨를 다치게 했다는 내용도 포함됐다. A씨는 홍민기의 사진과 소속사 SNS 계정을 직접 공유하며 자신이 지목한 인물이 홍민기가 맞다고 밝혔다.

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홍민기의 소속사 페이블컴퍼니는 최초 폭로 직후 "해당 사안을 확인 중"이라고 밝혔다. 이후에는 "현재 입장을 정리하고 있다. 곧 밝힐 예정"이라며 공식 대응을 예고했다. 아직 A씨가 제기한 개별 의혹에 대한 구체적인 인정이나 반박은 나오지 않았다.

이번 의혹으로 홍민기가 출연하는 티빙 오리지널 시리즈 '스터디그룹2'에도 관심이 쏠리고 있다. 홍민기는 시즌1에서 피한울에게 복수하기 위해 유성공고에 들어온 박건엽 역을 맡았다. 홍민기는 최근 시즌2 출연분 촬영을 마친 것으로 보도됐지만 정확한 촬영 종료일은 공개되지 않았다.

'스터디그룹2' 제작진 측은 "조금 전 이슈를 접했다. 배우 개인사인 만큼 확인이 필요한 상태"라고 전했다. 시즌2 제작은 공식화됐으나 구체적인 공개 날짜는 아직 발표되지 않았다. 폭행과 협박, 여성·팬 비하 발언, 반려견 학대 및 원치 않는 신체 접촉 등에 관한 내용은 현재까지 A씨 측의 주장이기에 사실관계가 확인되지 않았다. 소속사가 공식 입장을 예고한 만큼 홍민기 측이 추가 폭로에 어떤 답변을 내놓을지 주목된다.

한편 2002년생인 홍민기는 2020년 연기 활동을 시작했다. tvN '사랑은 외나무다리에서'에서 주지훈의 아역으로 얼굴을 알린 뒤 티빙 '스터디그룹', MBC '바니와 오빠들', 넷플릭스 '트리거', KBS2 '은애하는 도적님아', ENA '닥터 섬보이' 등에 출연했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com