[인터뷰②] '경주기행' 김미조 감독 "후반 작업만 2년…10년 뒤 후회하기 싫었다"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김미조 감독이 영화 '경주기행'에 대한 각별한 애정을 드러냈다.

김미조 감독은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "영화 개봉 시기가 안 잡혀서 2년간 후반 작업을 할 수밖에 없었다"며 "지금 고생해야 나중에 후회가 안 남을 것 같았다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

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김 감독은 작품을 개봉 앞둔 소감에 대해 "제가 이 영화를 처음 기획한 게 2014년이었다. 당시 가족 여행을 갔다가, 꼭 이 소재로 장편 영화를 찍어보고 싶었다. 그러고 나서 영화가 나오기까지 10년이 넘어서 굉장히 감개무량하고 기쁘다. 꿈이 이뤄진 기분이다"며 "저희 영화에 강력한 이야기가 있는 게 아니고, 가족 이야기니까 사람들이 별로 안 좋아할 줄 알았다. 저는 그 이야기가 보고 싶어서 시나리오를 썼는데, 막상 공모전에 당선되어서 격려를 받은 기분이었다"고 말했다.

실제로 네 자매 중 막내딸이라는 김 감독은 "'경주기행'을 일부러 코미디로 쓴 건 아니었다. 그냥 제가 살아온 삶이 그랬다. 아무리 비극적인 상황이어도 웃을 구멍이 있다는 걸 부모님께 배웠다. 일례로 제가 어릴 때 발을 데어서 큰 흉터가 남아있다. 여름에도 샌들을 안 신고 더워도 꽁꽁 가리고 다녔다. 그걸 보고 저희 큰 언니가 '탄발'이라고 했는데, 그 이야기 들을 때마다 굉장히 화냈다. 근데 하도 어렸을 때부터 그 이야기를 들으니까, 저도 어느 순간부터 인정을 하게 되더라. 이미 데인 걸 감출 수도 없지 않나"라고 허심탄회하게 털어놨다.

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또 "저희 셋째 언니가 실제로 프로레슬러였다"며 "프로레슬링을 15년 전에 하고 그만둬서, 경기를 준비하는 언니의 모습을 본 경험으로 작품을 준비했다. 언니도 배우인데, 동주(이연)의 연기를 보면서 좋아했다"고 흡족함을 표했다.

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길고 길었던 후반 작업 과정에 대해서도 "영화 개봉 시기가 잡히지 않아서, 2년 동안 후반 작업을 할 수밖에 없었다. 지금도 약간의 후회가 있는데, 나중에 더 후회하고 싶지 않았다. 지금 잠깐 고생하면 앞으로 10년 뒤, 20년 뒤엔 후회를 안 할 것 같더라. 오죽하면 스태프들이 '이 영화로는 후반 작업 그만 만나자'고 했을 정도"라고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com