"살 많이 빠져" 황정음, 란제리룩 입고 제니 변신.."19금" 아유미 깜짝

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 20여 년 만에 아이돌 메이크업에 도전하며 색다른 매력을 드러냈다.

19일 황정음의 유튜브 채널에는 '아이돌 메이크업하고 아유미랑 클럽 간 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 슈가 활동 이후 약 20여 년 만에 아이돌 스타일링에 도전하며 절친 아유미와 특별한 하루를 보냈다.

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황정음은 메이크업을 받기 전 "아이돌처럼 해달라. 블랙핑크 제니처럼 해달라"며 스타일링을 주문했다. 메이크업 아티스트는 최근 유행하는 아이돌 메이크업에 맞춰 핑크빛 광채가 돋보이는 '핑크 빔' 메이크업을 제안했고, 황정음은 라벤더 계열의 아이 메이크업까지 더했다.

완성된 모습을 본 황정음은 "너무 예쁘다", "메이크업 잘 됐다"며 만족감을 드러냈다.

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이후 황정음은 란제리룩까지 소화하며 파격적인 스타일링 변신에 나섰다. 과감한 의상으로 색다른 매력을 드러낸 황정음은 "제니가 되고 싶은 아이 둘 엄마"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이어 아유미가 걸그룹 뉴진스를 연상시키는 스타일로 등장했다. 황정음의 스타일링을 본 아유미는 "이건 19금이다"라며 놀라워했고, 황정음의 달라진 몸매를 보며 "살은 진짜 많이 빠졌다"고 말했다.

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한편 황정음은 이혼 후 홀로 두 아들을 양육 중이다.

jyn2011@sportschosun.com