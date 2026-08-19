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"살 많이 빠져" 황정음, 란제리룩 입고 제니 변신.."19금" 아유미 깜짝

정유나 기자

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"살 많이 빠져" 황정음, 란제리룩 입고 제니 변신.."19금" 아유미 깜짝

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 20여 년 만에 아이돌 메이크업에 도전하며 색다른 매력을 드러냈다.

19일 황정음의 유튜브 채널에는 '아이돌 메이크업하고 아유미랑 클럽 간 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음은 슈가 활동 이후 약 20여 년 만에 아이돌 스타일링에 도전하며 절친 아유미와 특별한 하루를 보냈다.

황정음은 메이크업을 받기 전 "아이돌처럼 해달라. 블랙핑크 제니처럼 해달라"며 스타일링을 주문했다. 메이크업 아티스트는 최근 유행하는 아이돌 메이크업에 맞춰 핑크빛 광채가 돋보이는 '핑크 빔' 메이크업을 제안했고, 황정음은 라벤더 계열의 아이 메이크업까지 더했다.

"살 많이 빠져" 황정음, 란제리룩 입고 제니 변신.."19금" 아유미 깜짝

완성된 모습을 본 황정음은 "너무 예쁘다", "메이크업 잘 됐다"며 만족감을 드러냈다.

이후 황정음은 란제리룩까지 소화하며 파격적인 스타일링 변신에 나섰다. 과감한 의상으로 색다른 매력을 드러낸 황정음은 "제니가 되고 싶은 아이 둘 엄마"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이어 아유미가 걸그룹 뉴진스를 연상시키는 스타일로 등장했다. 황정음의 스타일링을 본 아유미는 "이건 19금이다"라며 놀라워했고, 황정음의 달라진 몸매를 보며 "살은 진짜 많이 빠졌다"고 말했다.

한편 황정음은 이혼 후 홀로 두 아들을 양육 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

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