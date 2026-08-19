지상렬, 16세 연하♥와 잘 만나고 있다더니...'이혼수' 고백 "일찍 갔으면 헤어졌을수도"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 지상렬이 사주를 통해 들었던 '이혼수'에 대한 일화를 공개하며 웃음을 안겼다.

지난 18일 로보락 공식 SNS에는 '지상렬 이혼수'라는 제목의 콘텐츠가 공개됐다.

이날 PD는 현재 공개 열애 중인 지상렬에게 "사적인 질문을 하나 드려도 되냐. 아직 좀 잘 만나고 계시냐"고 물었다.

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지상렬은 "그건 뭐 아직 잘 만나고 있다"며 고개를 끄덕였다. 이어 "얼마 전에 '나영석의 나불나불' 유튜브에 출연했었는데 거기에서도 이야기했다"고 밝혔다.

PD가 "그럼 두 분이 궁합 같은 것도 보신 적 있냐"고 묻자 지상렬은 "예전에 그런 얘기가 있긴 했다"며 과거 사주를 봤던 경험을 털어놨다.

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지상렬은 "토정비결을 봤었는데 '일찍 갔으면 헤어졌을 수도 있었다'고 하더라"며 자신에게 있었다는 이혼수를 언급했다.

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결혼을 늦게 할수록 더 잘 풀리는 사주였다는 설명에 지상렬은 "근데 곧 60인데 뭐"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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한편 지상렬은 지난해 KBS 2TV '살림하는 남자들'(이하 '살림남')에서 절친 염경환의 소개로 16세 연하 쇼호스트 신보람을 만났고, 이후 연인으로 발전했다.

지상렬은 앞서 "처음에는 결혼에 대한 생각이 왔다 갔다 했다. 하지만 이제는 결혼해야겠다는 확고한 마음이 생겼다"고 밝히며 결혼에 대한 달라진 생각을 전하기도 했다.

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shyun@sportschosun.com