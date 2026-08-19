스키즈, 美 '빌보드 200' 사상 최초 9연속 1위 진입 '대기록' "끝없는 성장"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 스트레이키즈가 K팝의 자부심을 살렸다.

미국 빌보드는 18일(현지시각) 공식 홈페이지를 통해 22일자 차트 순위를 발표했다. 이에 따르면 지난 7일 발매한 스트레이키즈의 미니 앨범 '디스 앤드 댓'은 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위에 등극했다. 이로써 스트레이키즈는 '빌보드 200' 차트 역사상 최초 9연속 1위 진입, 21세기 가장 많은 '빌보드 200' 1위 앨범 보유 그룹이라는 대기록을 썼다.

스트레이키즈는 미국 음악 시장에서의 대중성을 판가름하는 지표로 꼽히는 메인 싱글 차트 '핫100'에서도 타이틀곡 '디스 앤드 댓'으로 38위를 차지하며 자체 최고 순위를 경신했다. 스트레이키즈는 2023년 11월 '락'으로 처음 '핫100'에 진입한 뒤 '루즈 마이 브레스', '칙칙붐', '세리머니', '두잇' 등에 이어 '디스 앤드 댓'까지 통산 6번째 차트인에 성공하게 됐다.

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또 다른 메인 차트인 '아티스트 100'에서도 스트레이키즈는 정상을 차지하며 '오디너리' '맥시던트' '파이브스타' '에이트' '스키즈합 힙테이프' '합' '카르마' '스키즈 잇 테이프' '두잇'에 이어 통선 8번째 '빌보드 200' 및 '아티스트 100' 동시 1위를 석권했다. '톱 앨범 세일즈', '월드 앨범'도 9연속 정상 진입을 이뤘고 '바이닐 앨범' 1위, '디지털 송 세일즈' 4위, '빌보드 글로벌 200' 25위, '빌보드 글로벌(미국 제외)' 15위 포함 총 17개 부문에 차트인했다.

스트레이키즈는 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 "음악을 진심으로 사랑하고, 음악을 통해 많은 분들께 긍정적 에너지와 힘을 드리고자 하는 팀으로서 '빌보드 200' 9연속 1위라는 대기록을 맞이하게 되어 매우 영광스럽습니다. 운명처럼 데뷔 9년 차에 아홉 번째 '빌보드 200' 1위를 하게 되었고, 21세기 그룹 최다 1위 레코드라는 성과를 얻어 K팝 그룹으로서 뜻깊은 의미를 되새기게 됩니다. 그 무엇보다도 변함없이 스트레이 키즈를 응원해 주는 스테이(팬덤명: STAY) 덕분에 이룰 수 있었습니다. 언제나 저희 곁에서 함께 나아가는 스테이의 큰 사랑에 힘입어 스트레이 키즈는 물론 K팝의 끝없는 성장을 전 세계 음악팬분들께 보여드리고 싶습니다. 진심으로 감사드립니다"라고 소감을 전했다.

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스트레이키즈는 29일과 30일 도쿄 국립경기장에서 해외 남성 아티스트 최초 단독 공연을 연다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com