오정연, 아이유 발목 잡은 희귀난치병 앓고 있었다 "30년 견디다 수술받아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아나운서 출신 방송인 오정연이 이관개방증 수술을 받았다고 밝혔다.

오정연은 19일 "고등학생 때부터 느껴온 고질적 증세의 질환명이 존재한다는 걸 올해 처음 알았다"며 이관개방증을 앓아왔다고 밝혔다.

오정연은 "아이유 님도 이 때문에 계획했던 9월 콘서트를 취소했다는 기사를 얼마 전에 접했는데 나도 운동이나 방송을 좀 무리해서 하면 어김없이 발현되는 그 힘듦을 알아 더 안타까웠다"며 "30년간 불편해도 견디고 살아야 하는 줄 알았건만 질환임을 알게 된 이상 권위자를 찾았고, 드디어 수술을 받았다. 작지만 간단하지 않은 수술"이라 밝혔다.

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오정연은 "혹시 같은 질환 때문에 불편하신 분들이 있다면 저처럼 치료도 신중히 고려해보시길…차도가 있다면, 앞으로 나아질 삶의 질이 기대가 된다"고 덧붙였다.

이관개방증은 평소 닫혀있어야 하는 이관이 비정상적으로 열려있는 질환이다. 자신의 목소리가 귀 안에서 크게 울려 들리거나 귀가 막힌 듯한 먹먹함을 느껴 청각이 중요한 가수, 방송인들에게는 더욱 고통스러운 희귀난치병. 아이유 외에도 한승연, 김영철 등도 해당 질환을 앓았다고 밝힌 바 있다.

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한편, 아나운서 출신 오정연은 2015년 KBS 퇴사 후 프리랜서로 활동 중이다.

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wjlee@sportschosun.com