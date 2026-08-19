엠게임 신작 '귀혼키우기', 사전예약 9일 만에 50만명 돌파…IP 확장성 확인

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엠게임의 신작 모바일게임 '귀혼키우기'가 사전예약 시작 9일 만에 신청자 50만명을 넘어섰다. 2005년부터 이어진 '귀혼' IP에 대한 인지도와 최근 모바일 시장에서 확대되고 있는 방치형 RPG 장르가 맞물리면서 초반 흥행 기대감을 높이는 모습이다.

'귀혼키우기'는 지난 11일부터 엠게임 사전예약 페이지를 비롯해 구글플레이, 애플 앱스토어, 원스토어에서 사전예약을 진행하고 있다. 출시 전 단계에서 50만명이 참여하면서 원작 이용자층을 기반으로 한 초기 수요를 확인했다.

'귀혼'은 2005년 서비스를 시작한 온라인게임으로, 지난해 11월에는 모바일게임 '귀혼M'으로 영역을 넓혔다. 여기에 '귀혼키우기'까지 더해지면서 하나의 IP를 서로 다른 플랫폼과 장르로 확장하는 엠게임의 전략도 한층 뚜렷해지고 있다.

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'귀혼키우기'는 원작의 세계관과 직업, 무공, 지역, 몬스터 등 주요 요소를 가져오면서 게임 방식은 방치형 RPG에 맞춰 새롭게 구성했다. 원작의 필드 탐험 구조 대신 스테이지를 중심으로 캐릭터를 성장시키는 방식으로 접근성을 높인 것이 특징이다.

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게임의 이야기는 믿었던 제자의 배신으로 모든 것을 잃은 전설의 무인 '태화노군'이 기억과 무공을 되찾는 여정을 중심으로 전개된다. 캐릭터가 잃어버린 힘을 하나씩 회복하는 과정이 성장 시스템과 연결돼 원작의 분위기를 유지하면서도 방치형 게임 특유의 간편한 플레이를 구현했다.

특히 방치형 RPG는 장시간 게임에 접속하기 어려운 이용자도 비교적 부담 없이 즐길 수 있다는 점에서 모바일 시장의 주요 장르로 자리 잡았다. '귀혼키우기'는 여기에 20년 넘게 축적된 원작 IP의 인지도를 결합했다는 점에서, 엠게임 입장에서는 기존 팬층과 신규 이용자를 동시에 겨냥할 수 있는 카드로 평가된다. 사전예약 참여자에게는 출시 후 활용할 수 있는 홍수정과 금전, 동료 소환권, 장비 강화석 등이 제공된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com