[인터뷰③] '경주기행' 김미조 감독 "'오디세이'와 흥행 대결? 하버드대 원서 넣고 기다리는 기분"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 김미조 감독이 영화 '경주기행'으로 글로벌 대작들과 흥행 대결을 펼치게 된 소감을 전했다.

김미조 감독은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "'오디세이'와 몸집차이가 다윗과 골리앗보다 더 차이가 난다"며 "하버드대에 원서 넣고 기다리는 느낌"이라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

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김 감독은 '경주기행' 연출에 중점을 둔 부분에 대해 "제가 하고 싶은 이야기와 사람들이 공감할 수 있는 이야기를 모두 담고 싶었다"며 "영화를 만들 때 세 가지 목표를 세웠는데, 첫 번째는 배우들과 스태프들이 이 영화를 보고 부끄러워하지 않았으면 했다. 두 번째는 손익분기점을 넘는 거다. 세 번째는 이 작품을 통해 다음 작품을 할 수 있는 원동력을 갖게 되는 거다. 세 가지 목표를 세운 만큼 블라인드 시사도 여러 번 거쳤고, 내부 모니터링도 열심히 했다"고 말했다.

이어 '오디세이', '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 등 대작들과 흥행 경쟁을 펼치게 된 소감도 전했다. 김 감독은 "'오디세이'와 '경주기행'의 몸집차이는 다윗과 골리앗보다 더 차이가 난다(웃음). 그래도 '오디세이'와 경쟁작이라고 해 주셔서 기분이 좋다. 뭔가 하버드대에 원서를 넣고 기다리는 느낌"이라며 "개봉시기가 정해지지 않았을 땐 다 키워둔 자식을 독립 못 시킨 느낌이었는데, 이젠 다음 페이지로 넘어갈 수 있는 전환점이 된 것 같다. 투자사들과 미팅할 때도 '저 이 영화 안 하면 죽을 수도 있다'고 극단적으로 이야기했다. 이제야 엄마 옥실(이정은)이 막내딸을 떠나보낸 것처럼 '경주기행'을 떠나보낼 수 있을 것 같다"고 털어놨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com