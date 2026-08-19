엔씨, 신작 서브컬처 RPG '아스트라에 오라티오' CBT 참가자 모집

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엔씨가 신작 서브컬처 RPG '아스트라에 오라티오'의 첫 이용자 테스트에 나선다. 게임의 핵심 콘텐츠를 공개하고 이용자 의견을 수렴해 개발 완성도를 높이기 위한 단계다.

엔씨는 19일부터 9월 21일 정오까지 '아스트라에 오라티오' 공식 홈페이지를 통해 CBT 참가자를 모집한다. 선정된 이용자는 모바일 AOS와 iOS에서 테스트에 참여할 수 있으며, 구체적인 CBT 일정은 추후 공개된다.

'아스트라에 오라티오'는 디나미스 원이 개발하는 서브컬처 RPG다. 이번 테스트에서는 게임의 세계관을 비롯해 주요 콘텐츠를 선보이고, 참가자들의 피드백을 실제 개발 과정에 반영할 예정이다. 엔씨는 CBT 모집과 함께 새로운 게임 비주얼도 공개했다. 주요 캐릭터인 '히와기시아카리 아이'가 등장해 테스트 관련 소식을 전달하는 형태로 구성됐다.

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엔씨는 최근 기존 MMORPG 중심의 게임 포트폴리오에서 벗어나 다양한 장르와 이용자층을 겨냥한 신작을 선보이고 있다. '아스트라에 오라티오'는 그 가운데 서브컬처 장르를 정면으로 겨냥한 타이틀이라는 점에서 향후 시장 반응이 주목된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com