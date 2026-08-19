'싱글맘' 황정음, 두 아들 얼마나 혼냈길래.."목소리 쉬었다" 육아 고충

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[스포츠조선 정유나 기자] 싱글맘 황정음이 두 아들을 키우며 겪는 현실적인 육아 고충을 털어놨다.

19일 황정음의 유튜브 채널에는 '아이돌 메이크업하고 아유미랑 클럽 간 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음과 아유미는 슈가 활동 당시의 추억을 떠올리며 오랜만에 아이돌 메이크업과 스타일링을 하고 '육아 탈출'에 나섰다.

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메이크업을 받으러 나선 황정음은 "오늘 스트레스 풀러 가는 스케줄이다. 낮에 스트레스받으니까 밤에 풀어야 한다"면서 "요즘 애들 방학이다. 두 아들에게 화내서 목소리가 쉬었다"고 육아 고충을 털어놨다.

단장을 마친 황정음은 길을 걷던 중 차를 타고 이동하던 두 아들과 우연히 마주쳤다. 황정음은 아이들이 "엄마"라고 부르자 환하게 반응하며 "재밌게 놀고 와"라고 다정하게 말했다.

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이어 제작진이 "애들 어디 가는 거냐"고 묻자 황정음은 "애들은 지금 왕식이 친구 엄마가 키즈 카페에 데려가고 있다"고 설명했다.

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황정음은 "오늘 애들 보내놓고 놀러 가는 거냐"는 질문에 "그렇다. 너무 감사하다. 원래 엄마들끼리 모여서 공동육아가 최고다"라며 웃었다.

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한편 황정음은 이혼 후 홀로 두 아들을 양육 중이다.

jyn2011@sportschosun.com