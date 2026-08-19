하리수, 성전환 30년차 女호르몬 못맞는다..."골다공증, 80세보다 심각한 뼈 상태"

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[스포츠조선 김수현기자] 트랜스젠더 방송인 하리수가 성전환 수술 후 겪은 건강상의 고민을 솔직하게 털어놨다.

지난 18일 유튜브 채널 'TG걸스'에는 트랜스젠더 연예인 1세대인 하리수가 출연해 자신의 건강 관리와 성전환 수술 이후의 삶에 대해 이야기했다.

올해 51세가 된 하리수는 건강 유지 비결을 묻는 질문에 "운동은 솔직히 안 한다"고 답했다.

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이어 "제가 성전환 수술을 일찍 했다. 1995년도에 했다. 지금 딱 성전환 수술한 지 30년이 됐다"고 밝혔다.

하리수는 성전환 수술 이후 여성 호르몬을 꾸준히 맞지 않았던 이유도 설명했다. 그는 "사실 그때 성전환 수술을 하고 여성 호르몬을 꾸준하게 맞으면 간이 안 좋을 수가 있다고 들어서 안 맞고 살았다"고 털어놨다.

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그러나 시간이 흐른 뒤 예상치 못한 건강 문제가 찾아왔다. 하리수는 "제가 딱 6년 전에 골다공증 초기 증상 진단을 받았다"며 "80세 할머니보다 내 뼈가 더 안 좋은 거다"라고 말했다.

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이어 "근데 지금 다시 여성 호르몬을 맞기도 솔직히 그렇다"고 덧붙였다.

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하리수는 현재 관련 정보를 얻는 데에도 어려움이 있다고 토로했다. 그는 "지금 제가 젠더 세계에서 빠져나와서 살고 있지 않나. 그러다 보니까 정보도 없는 거다. 호르몬을 어디서 맞아야 하고 그런 정보가 없다"고 말했다.

이에 후배 트랜스젠더 꽂자가 "제가 알려드리겠다"고 나섰지만, 하리수는 "살만 찌고 안 좋다"며 웃음을 보였다. '그냥 이대로 살겠다'는 뜻을 밝혔다.

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shyun@sportschosun.com