신다은, ♥임성빈 가구 카피 의혹에 분노 "유럽서 가격 3배 올려 팔아, 우리가 진품"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 신다은이 남편인 인테리어 디자이너 임성빈의 카피 의혹에 분노했다.

최근 신다은의 유튜브 채널에서는 ''우리집이 이렇게 달라졌다고?' 신다은 N년만의 홈스타일링 변화 다은이네 2.0 최ㅗ 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

신다은 임성빈 부부는 인테리어 변화를 주기 위해 임성빈의 쇼룸에 방문했다. 신다은은 "보는 사람들이 자기들이 가구한다고 저렇게 쉽게 쉽게 식탁 바꾸고 하나보다 했지만 그렇게 바꾸는 이유가 저희 집이 가정용 쇼룸 역할을 한다. 아무 가정집이나 가서 저희가 장비 들고 찍을 수가 없다. 그래서 저희가 어쩔 수 없이 (가구를 바꾸는 것)"라고 밝혔다.

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쇼룸 곳곳에 있는 가구들을 구경한 두 사람. 이어 신다은은 임성빈의 사무실에도 들어갔다. 사무실에 놓인 액막이 명태를 본 신다은은 "얼마나 잘 되려고 하는 건지 감도 안 온다"며 웃음을 터뜨렸다.

이어 임성빈의 브랜드에서 파는 소파 모양의 키링 굿즈를 소개한 신다은은 "이번에 쇼룸 오픈하면서 만든 시그니처 소파를 따서 만들었다. 임 소장이 이거 디자인을 하고 아이소파까지 만든 디자인이다. 작은 버전으로도 있다"며 "그 정도로 의미가 있는 소파인데 제가 올리니까 '카피한 걸 왜 파냐'는 식으로 댓글이 달리더라. 너무 화가 나서 (임성빈한테) 이걸 보냈더니 유럽에서 카피를 떠서 사진을 아예 갖다가 퍼서 쓰더라"라고 토로했다.

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이에 임성빈은 "그게 아니다. 어쩌면 우리보다 더 잘 찍었을 수도 있다"고 농담했고 신다은은 "가격을 3배 이상 불려서 연출 사진을 유럽식으로 찍어서 유럽에서 팔고 있다더라. 하지만 진짜 진품은 여기"라고 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com