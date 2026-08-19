‘윤수영♥’ 김지영, 생후 30일 딸 얼굴 공개…“신생아 졸업, 엄빠만 신났다”

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[스포츠조선 조민정 기자] '하트시그널4' 출신 김지영이 생후 30일을 맞은 딸 윤슬 양의 '신생아 졸업'을 축하하며 첫 세 가족사진을 공개했다. 엄마와 아빠는 행복한 미소를 지었지만 정작 주인공인 딸은 시큰둥한 표정을 보여 웃음을 자아냈다.

김지영은 지난 18일 자신의 SNS에 "여러분 슬선생 신생아 졸업 기념 가족사진 남겼어요. 하지만 엄마 아빠의 사리사욕, 그녀는 즐겁지 않습니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 가족사진에는 김지영과 남편 윤수영이 딸을 가운데 두고 나란히 선 모습이 담겼다. 윤수영은 윤슬 양을 품에 안았고 김지영은 남편의 어깨에 얼굴을 기댄 채 환하게 웃었다. 부부는 짙은 회색 반소매 티셔츠를 맞춰 입어 편안하면서도 단란한 분위기를 연출했다. 세 사람 앞에는 숫자 '30' 모양의 초가 꽂힌 케이크가 놓였다. 딸이 태어난 지 30일이 된 것을 기념해 마련한 자리였다. 엄마와 아빠는 첫 가족사진을 남기는 기쁨을 감추지 못했지만, 윤슬 양은 크게 즐거워하지 않는 듯한 표정을 지어 김지영이 남긴 "엄마 아빠의 사리사욕"이라는 설명과 절묘하게 맞아떨어졌다.

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딸의 얼굴을 가까이에서 담은 사진도 공개됐다. 하얀색과 베이지색 계열의 모자와 옷을 입은 윤슬 양은 통통한 볼과 또렷한 눈으로 카메라를 바라봤다. 아빠 윤수영을 빼닮은 얼굴선에 엄마 김지영을 연상시키는 큰 눈이 더해져 시선을 끌었다. 김지영은 딸의 시점으로 "이모 삼촌, 이제 저 신생아 아니고 영아 슬이에요. 축하해주세요"라는 문구도 덧붙이며 애정을 드러냈다.

김지영은 지난달 20일 첫 딸을 품에 안았다. 이후 지난 5일 딸의 이름과 얼굴을 처음 공개하면서 "이렇게 단번에 마음을 사로잡은 존재가 또 있었던가"라며 엄마가 된 벅찬 마음을 전했다.

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한편 김지영은 2023년 채널A 연애 예능 '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 사업가 윤수영과 교제했으며 임신 소식과 함께 결혼을 발표해 화제를 모았다. 두 사람은 지난 2월 결혼식을 올린 뒤 7월 첫 딸 윤슬 양을 얻었다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com