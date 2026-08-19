'장나라 친오빠' 장성원, 갑작스런 응급 수술 "어깨 감전된 듯 아파 병원 왔더니"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 장나라의 친오빠인 배우 장성원이 병원에서 치료 중인 근황을 전했다.

장성원은 19일 자신의 SNS에 병원에서 링거를 맞고 있는 모습이 담긴 사진을 공개했다.

사진 속에는 링거액이 연결된 채 치료를 받고 있는 모습이 담겼다. 장성원은 "어깨가 감전되듯 아파서 왔더니 그게 그대로 수술까지"라고 현재 상황을 설명했다.

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이어 "큰 수술은 진짜 아니지만 그럼에도 좀 겁나더라"라고 덧붙이며 갑작스럽게 수술까지 받게 된 심경을 전했다.

구체적으로 어떤 이유로 어깨에 감염이 발생했는지, 어떤 수술을 받았는지는 밝히지 않았다. 다만 단순한 통증으로 병원을 찾았다가 수술까지 이어졌다고 알려 팬들의 걱정을 사고 있다.

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장성원은 배우 장나라의 친오빠이자 배우 주호성의 아들로도 잘 알려져 있다. 1995년 MBC 24기 공채 탤런트로 데뷔해 드라마 '비천무', '신드롬', '너를 사랑한 시간', '별별 며느리', '왕이 된 남자'와 영화 '스승의 은혜', '소원택시' 등에 출연했다.

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최근에는 SBS 드라마 '모범택시3'에 봉 기자 역으로 특별출연해 시청자들과 만났다.

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한편 장성원은 지난 2020년 비연예인과 결혼했다.

olzllovely@sportschosun.com