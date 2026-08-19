[인터뷰①] '경주기행' 공효진 "♥케빈오와 결혼 후 작품 활동 더 행복해져, 기쁨이 배로 불어나"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공효진이 가수 케빈오와 결혼한 후 작품 활동이 더욱 행복해졌다고 밝혔다.

공효진은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "작품이 잘되고 나서 남편과 시댁 식구들의 축하를 받으니까, 기쁨이 배가 된 느낌이다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 공효진은 엄마의 말이라면 무조건 따르는 딸 첫째 장주로 변신했다.

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'경주기행' 개봉을 앞둔 공효진은 현재 방영 중인 MBC 드라마 '유부녀 킬러'로 시청자들의 뜨거운 사랑을 받고 있다. 그는 "예전엔 작품이 사랑받아서 제 기분이 들 뜰 때도 있었다. '동백꽃 필 무렵'이 잘 되고 있을 때도, '가장 보통의 연애' 무대인사를 어떻게 했는지 기억이 안 났다. 드라마를 찍느라 바빴는데, 나중에 지나고 나서야 300만 명이 들었는지 알게 됐다. 그 당시 드라마와 영화가 동시에 잘 된 기분이 어땠는지 알고 있다. 요즘에도 영화와 드라마가 관심을 많이 받고 있어서, 꿈인지 생시인지 모르겠다. 시청률이라는 게 정체 상태에 빠질 수도 있는 거고, 떨어질 수도 있으니까 최대한 들뜨지 않으려고 한다. 현재가 가장 행복할 수 있으니 그저 즐겁게 해야지 싶었다"고 말했다.

이어 남편 케빈오를 비롯한 가족들의 반응에 대해서도 "제가 사회생활을 시작하고 나서 저희 집에선 특별한 딸이었지만, 시댁에선 평범한 며느리"라며 "이젠 저희 엄마, 아빠한테도 평범한 딸이 되려고 한다. '유부녀 킬러'가 4부까지 좋은 시청률이 나와서 남편과 미국에 있는 시댁 식구들한테 축하를 받았는데, 기쁨이 배가 된 느낌이다. 저희 부모님은 겪어보셨던 감정일 수도 있지만, 시댁 식구들은 처음 겪어봤을 수도 있지 않나. 시댁 식구들도 함께 이 기쁨을 느끼고 계셔서 훨씬 더 풍족한 기분"이라며 "부디 끝까지 시청률이 잘 나왔으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com