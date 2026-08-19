'간암 투병' 심권호, 치료 후 확 바뀐 얼굴..."마지막 시술, 거의 끝났다"

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[스포츠조선 김수현기자] 올림픽 레슬링 금메달리스트 심권호가 간암 투병 후 건강해진 근황을 전하며 치료가 마무리 단계에 접어들었다고 밝혔다.

지난 19일 유튜브 채널 '매미킴'에는 심권호가 출연해 UFC 경기를 분석하는 모습이 공개됐다.

이날 UFC 해설위원 차도르는 심권호를 소개하며 "우리 심권호 형님은 두 체급에서 그랜드 슬램을 달성하신 분이다. 우리나라, 아시아가 아니라 전 세계 유일무이한 분"이라며 존경심을 드러냈다.

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이어 김동현은 심권호에게 "건강은 이제 100% 회복되신 건지"라고 물으며 근황을 확인했다.

앞서 심권호는 지난 2월 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 간암 투병 사실을 고백한 바 있다.

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당시 심권호는 간암 진단을 받고도 치료를 바로 시작하지 않았던 이유에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 "치료를 하면 주변 시선이 벌떼처럼 몰려올까 봐 무서웠다. 지금까지 멀쩡하게 운동해왔는데 간암 때문에 멈추는 게 싫었다"고 말했다.

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이어 "별의별 소문이 다 났고, 그게 싫었다. 그냥 사라졌으면 했다"며 눈물을 보이기도 했다.

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그러나 이후 주변의 응원을 받으며 치료에 나섰고, 시술을 받았다. 당시 심권호는 "간암 잘 잡고 왔다. 여러분의 응원 덕분에 좋은 결과가 나왔다. 건강한 모습으로 다시 좋은 모습 보여드리겠다"며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

이날 방송에서 심권호는 현재 건강 상태에 대해서도 직접 밝혔다. 그는 "며칠 전에 시술을 했다. 수술은 아니고, 마지막 시술을 받았다. 그러면 거의 끝났다고 봐야 된다"고 말했다.

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이어 "담당 의사 선생님이 '되게 많이 좋아졌다'고 그러시더라"며 "얼굴도 지금 좋아지지 않았냐"고 밝은 표정을 지었다.

심권호는 간암을 우연히 발견하게 된 과정도 설명했다. 그는 "간이 미련한 게 증상이 없다. 방송 때문에 우연히 발견했다"고 말했다.

이어 "지금은 조금 더 건강하게 움직이려고 몸 만들고 있다"며 치료 이후 건강 회복에 힘쓰고 있다고 전했다.

건강을 위해 술을 끊을 계획이 있는지도 질문받았다. 이에 심권호는 "그래도 끊는다고는 못 하겠다"고 웃으며 답했다.

그러자 김동현은 "제발 끊어주세요"라고 간곡하게 부탁했고, 심권호는 "알겠다. 끊겠다"고 답하며 웃음을 터뜨렸다.

shyun@sportschosun.com