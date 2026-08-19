웬디, 결국 외모 악플에 칼 빼들었다 "신체 조롱·품평은 명백한 명예훼손" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 레드벨벳 웬디 측이 외모·신체 관련 악플에 결국 칼을 빼들었다.

웬디 소속사 ASND 측은 19일 공식 채널을 통해 입장문을 게시했다. 소속사 측은 "최근까지 아티스트의 외모와 신체를 대상으로 한 악의적인 품평 및 비하, 성적 대상화를 비롯한 성희롱성 게시물과 댓글이 지속적으로 확인되고 있다"며 "특히 아티스트의 신체를 특정하여 성적으로 언급하거나 품평하는 행위, 외모와 신체에 대한 조롱 및 비하, 사실과 다른 내용을 악의적으로 유포하는 행위 등 아티스트의 인격과 권리를 침해하는 모든 행위는 단순한 의견이나 표현의 자유로 볼 수 없는 명백한 명예훼손"이라고 밝혔다.

소속사 측은 "당사는 소속 아티스트의 인격과 권리를 보호하기 위해 앞으로도 악성 행위를 지속적으로 모니터링하고, 필요한 법적 절차를 통해 강력하게 대응하겠다"고 강경대응을 선언했다.

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웬디는 최근 살이 많이 빠진 모습으로 등장해 많은 팬들의 걱정을 자아냈다. 이 과정에서 웬디를 둘러싼 악성 댓글이 늘어나자 소속사 측은 결국 법적대응을 선언했다.

wjlee@sportschosun.com

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다음은 웬디 측 입장 전문

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안녕하세요.

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ASND 입니다.

당사는 지난 공지를 통해 소속 아티스트를 대상으로 한 악의적인 비방, 허위사실 유포, 명예훼손 및 성희롱 등의 행위에 대해 엄중히 대응할 예정임을 안내드린 바 있습니다.

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그럼에도 불구하고 최근까지도 아티스트의 외모와 신체를 대상으로 한 악의적인 품평 및 비하, 성적 대상화를 비롯한 성희롱성 게시물과 댓글이 지속적으로 확인되고 있습니다.

특히 아티스트의 신체를 특정하여 성적으로 언급하거나 품평하는 행위, 외모와 신체에 대한 조롱 및 비하, 사실과 다른 내용을 악의적으로 유포하는 행위 등 아티스트의 인격과 권리를 침해하는 모든 행위는 단순한 의견이나 표현의 자유로 볼 수 없는 명백한 명예훼손입니다.

당사는 현재 확인되고 있는 게시물 및 댓글을 포함하여 향후 확인되는 악성 게시물에 대해서도 지속적으로 증거자료로 수집하여, 아티스트의 권익을 침해하는 행위에 대해서는 사안의 경중을 불문하고 적극적으로 대응하겠습니다.

당사는 소속 아티스트의 인격과 권리를 보호하기 위해 앞으로도 악성 행위를 지속적으로 모니터링하고, 필요한 법적 절차를 통해 강력하게 대응하겠습니다.

감사합니다.

ASND