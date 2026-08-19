‘걸스데이’ 소진, 점장이 밝힌 '이대 앞 알바' 미담…“인성 좋고 성실, 늘 기억 남아”

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[스포츠조선 조민정 기자] 걸스데이 출신 배우 소진이 남편인 배우 이동하와의 달달한 일상을 공개한 가운데 과거 미담으로 또 한번 감동을 전했다. 자신을 소진이 아르바이트했던 매장의 옛 점장이라고 소개한 누리꾼이 "성실하고 인성이 좋았던 직원"이라며 오랜 시간이 흐른 뒤에도 애정 어린 축하를 전해 눈길을 끈다.

최근 유튜브 채널 '전참시'에는 '서로 바라만 봐도 좋아 죽음. 결혼 3년 차 부부 이동하·소진의 신혼 일상 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 이동하와 소진이 함께 꾸린 집에서 보내는 소소한 일상이 담겼다. 두 사람은 아침부터 무전기로 다정하게 인사를 건네는가 하면 서로의 영양제를 챙기고 화장실 청소 등 집안일도 자연스럽게 나눴다. 직접 완성한 빈티지한 분위기의 신혼집에서는 화려함보다 두 사람의 취향과 생활 방식이 고스란히 묻어났다.

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이동하의 매니저는 강렬한 연기로 각인된 이미지와 달리 실제 이동하는 순수한 성격이라고 전했다. 특히 아내를 세상의 중심처럼 여기는 '사랑꾼'이라며 두 사람의 남다른 애정을 증언했다.

그러나 누리꾼들의 시선을 붙든 것은 영상 아래 달린 하나의 댓글이었다. 자신을 '이대 로티점장'이라고 밝힌 한 누리꾼은 "이대에서 오전 아르바이트 성실히 하던 소진이네요. 정말 인성이 좋았고 성공해서 축하하고 결혼한 너라니 더욱 반갑고 고맙네. 잘 지내"라는 댓글을 남겼다.

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해당 댓글은 많은 추천을 받으며 상단에 노출됐고 여러 누리꾼의 관심을 끌었다. 작성자의 신원이 확인된 것은 아니나 연예계 데뷔 전 아르바이트생으로 일하던 소진의 모습을 기억하고 있다는 구체적인 내용과 진심 어린 축하가 훈훈함을 자아냈다.

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특히 방송에서 공개된 소진의 소박하고 세심한 모습과 과거 근무지 점장이라고 밝힌 이의 기억이 맞물리면서 "성실한 사람은 어디서든 기억에 남는다", "오래전 아르바이트생을 기억하고 축하하는 점장도 따뜻하다", "소진의 한결같은 성격이 느껴진다"는 반응이 이어졌다.

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한편 소진은 2010년 걸스데이 멤버로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이동하와는 2023년 결혼해 걸스데이 멤버 중 처음으로 품절녀가 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com