'송종국과 이혼' 박연수, 스포츠 남매 뒷바라지 7년…전국 숙소 떠도는 고충 토로

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박연수가 운동선수의 길을 걷고 있는 두 자녀를 뒷바라지하는 근황을 전했다.

박연수는 19일 자신의 SNS에 숙소로 보이는 공간을 공개하며 "잠들기 전 아직도 무서움"이라고 적었다.

이어 "스포츠 남매 덕분에 전국의 숙소를 다 누비는 중"이라며 눈물 이모티콘을 덧붙여 딸 송지아와 아들 송지욱의 운동을 뒷바라지하기 위해 전국 각지를 오가고 있는 일상을 전했다.

Advertisement

특히 박연수는 "7년 차인데도 아직 적응이 안 됨. 언제 끝나나요?"라고 털어놨다. 낯선 숙소에서 홀로 밤을 보내는 생활이 수년째 이어지고 있음에도 여전히 익숙해지지 않는다는 엄마의 현실적인 고충이 묻어난다.

한편 박연수는 지난 2006년 전 축구 국가대표 송종국과 결혼해 딸 송지아와 아들 송지욱을 얻었으나 2015년 이혼했다. 이후 두 자녀의 양육을 맡아 홀로 키워왔다.

Advertisement

이혼 후 어느덧 싱글맘 12년 차에 접어든 박연수는 두 자녀의 운동선수 도전을 적극적으로 지원하고 있다. 딸 송지아는 골프 선수로 성장해 지난해 KLPGA 정회원 자격을 획득했고, 아들 송지욱은 아버지 송종국의 뒤를 이어 축구선수의 길을 걷고 있다.

Advertisement

박연수는 앞서 홀로 두 자녀를 키운 시간을 돌아보며 "혼자 키울 때는 너무 서럽고 힘들고 깜깜한 긴 터널 속에서 나 혼자 달리는 기분이었다"고 털어놓기도 했다. 그러면서 딸 송지아가 별 탈 없이 성장한 데 대한 고마움을 드러내 뭉클함을 안겼다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com