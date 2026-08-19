[인터뷰②] '경주기행' 공효진 "이정은→박소담·이연과 돈독한 이유? 세대가 달라서"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공효진이 영화 '경주기행' 팀을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

공효진은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "저희는 20대부터 50대까지 모여있기 때문에, 나이대가 달라서 다툴 수가 없다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 공효진은 엄마의 말이라면 무조건 따르는 딸 첫째 장주로 변신했다.

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공효진은 이정은과 '동백꽃 필 무렵'에 이어 '경주기행'으로 또 한 번 모녀 관계로 호흡을 맞췄다. 극 중에서 박소담, 이연과는 현실 자매 케미를 뽐내며 관객들의 공감을 자아낼 예정이다. 그는 "특정 지역으로 로케이션 촬영을 나가면 끈끈해질 수밖에 없다. 아침에 눈 뜨면 밥을 먹고, 쉴 때도 같이 쉰다. 비가 자주 왔으니 얼마나 모여서 놀았겠나. 제가 볼 때 저희가 이렇게까지 편하게 가까워질 수 있는 이유는 20대부터 30대, 40대, 50대가 만났기 때문이다. 나이대가 달라서 싸울 수가 없다(웃음). 다 같이 모여서는 주로 작품 이야기를 많이 했다"고 말했다.

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앞서 이연은 취재진과의 인터뷰에서 자신의 연기 인생을 돌아보며 눈물을 흘리기도 했다. 이에 공효진은 "오늘 정은 엄니는 연이가 울었다는 기사를 보시고 '뜨거운 연이 부럽다'고 하셨다. 저는 '얘 왜 이래'라고 했고, 소담이는 '나보다 많이 우네'라고 했다(웃음). 본인 말론 엉엉 울지 않았다고 하는데, 외동딸이라 많이 외로웠나 보다"라고 너스레를 떨었다. 이어 "연이는 깔끔쟁이다. '선배 저 이태원입니다'하고 문자 오면, 제가 '어 그래, 잘 놀고 가'하고 답장을 한다. 그럼 또 '네~'하고 온다(웃음). 소담이는 MBTI J다. 계획이 틀어지면 힘들어한다. 소담이를 제외하고 저희 모두 P여서 계획 없이 산다. '경주기행' 촬영이 끝난 지, 한 한 달도 안됐을 때 너무 그리워서 저희끼리 여행을 가려고 계획을 짰다. 근데 정은 엄니가 시간이 너무 안나더라. 그래서 다 같이 엄니가 '좀비딸' 촬영 중인 사천으로 갔다. 또 기록으로 남기고 싶어서 제 유튜브 채널에 기록도 했다. '좀비딸' 촬영장에 가서 (조)정석이도 만나고, (조)여정이도 만났다. 다 겹치는 친구들이지 않나. 정석이가 거하게 회도 샀는데, 이번에 VIP 시사회는 못 왔다. 그러면서 자기 유튜브 채널에 나오라고 하더라. 그래서 '다신 나 이용하지 말라'고 했다(웃음). 말은 그렇게 했어도 정석이는 천사 같다. 많은 분들이 보시는 모습 그대로다"라고 말했다.

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처음 작업을 함께 한 김미조 감독에 대해서도 "감독님의 열정이 엄청났다. 후시 녹음을 했는데, 또 부르셔서 뭐가 또 남았냐고 물어보니 '엄마!'를 한 번 더 해달라고 하더라. 그래서 '엄마 어디에 있을 걸요?'라고 했다. 감독님 덕분에 좋은 작품이 완성될 거라는 믿음이 있었다"며 "영화를 총 두 번 봤는데, 첫 번째 봤을 땐 예리하게 보려고 했고, 두 번째 봤을 땐 감성적인 느낌을 받았다. 촬영 당시에 비가 많이 와서 시간에 쫓겼는데, 감독님이 비가 오는 걸 보면서 속에서 천불이 난다고 했다. 저희가 감독님한테 계속 괜찮다고 안심시켰다. 이경미 감독님 이후로 이런 열정은 처음 본다"고 감탄을 드러냈다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com