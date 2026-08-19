[인터뷰③] '유부녀 킬러' 공효진, 정준원 태도 논란에…"스스로 좋은 배우인지 증명해야"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 공효진이 '유부녀 킬러'에서 함께 호흡을 맞춘 후배 정준원의 태도 논란에 대한 솔직한 마음을 전했다.

공효진은 19일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "정준원의 마음이 복잡할 것 같다"며 "앞으로도 스스로 좋은 배우인지 증명을 해야 할 것"이라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다. 공효진은 엄마의 말이라면 무조건 따르는 딸 첫째 장주로 변신했다.

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공효진은 현재 방영 중인 MBC 드라마 '유부녀 킬러'를 통해 시청자들과 만나고 있다. 그는 정준원과 함께 작품 홍보차 '놀면 뭐하니?'에 출연했으나, 정준원이 방송에서 다소 소극적인 모습을 보이면서 논란이 일었다. 이에 공효진은 "정준원의 마음이 복잡할 것 같다. 시간이 지나면서 다 겪어야 할 일"이라며 "본인이 원하는 대로만 흘러갈 수 없지 않나. 정준원은 촬영장에서도 남자다웠고, 흔들림이 없었다. 잘 견디다 보면 괜찮아질 거라고 생각한다. 옆에서 마음이 쓰이지만, 이 친구가 얼마나 좋은 배우인지를 스스로 증명을 해야 할 거다. 정준원은 주인공을 맡아본 적 없는 배우라고 생각을 못했을 정도로 어른스러웠다. 예능 프로그램에서도 그랬지만, 촬영장에서도 쉽게 말을 잘 안 하는 스타일이다. 슛은 들어가야 하는데 고심을 하더라. 말을 막 내뱉는 타입이 아니다 보니 보면서 안타까웠다"고 말했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com