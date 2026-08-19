‘하와이 생활 청산’ 한유라, ♥정형돈에 김밥 꼬다리만 줬다…“점심약속 갔다올게”

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[스포츠조선 조민정 기자] 5년간의 하와이 생활을 마치고 귀국한 방송작가 한유라가 남편 정형돈의 남다른 식성까지 챙겼다. 쌍둥이 딸들에게는 푸짐한 아침밥을 차려주고, '김밥 꼬다리'를 좋아하는 정형돈을 위해서는 특별한 미니김밥 도시락을 준비했다.

한유라는 19일 자신의 SNS에 "든든하게 먹고 열심히 공부해라"라는 글과 함께 가족들을 위해 준비한 음식 사진을 공개했다.

사진에는 먹음직스럽게 썬 김밥과 따뜻한 국이 한 상 가득 차려져 있다. 이른 아침부터 학교에 가는 쌍둥이 딸들이 배고프지 않도록 든든한 식사를 준비한 한유라의 정성이 고스란히 느껴졌다.

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딸들을 학교에 보낸 뒤에도 한유라의 아침은 끝나지 않았다. 이번에는 남편 정형돈의 도시락을 따로 챙겼다. 공개된 도시락 통에는 일반 김밥보다 작은 크기의 미니김밥이 가지런히 담겨 있었다.

여기에는 정형돈의 취향을 고려한 이유가 숨어 있었다. 한유라는 "꼬다리 좋아하는 남편은 미니김밥으로. 나는 점심 약속 갔다 올게"라고 설명했다. 김밥 끝부분을 유독 좋아하는 남편을 위해 모든 조각을 '꼬다리'처럼 즐길 수 있는 미니김밥을 직접 만든 것. 자신은 외부에서 점심 약속이 있었지만 홀로 식사할 남편의 한 끼까지 미리 마련해둔 한유라의 세심함이 눈길을 끌었다.

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정형돈과 한유라는 2009년 결혼했으며 2012년 쌍둥이 딸을 품에 안았다. 이후 한유라는 두 딸의 교육을 위해 약 5년간 미국 하와이에서 생활했고 정형돈은 한국에서 방송 활동을 하며 가족이 있는 하와이를 오갔다. 최근 한유라와 두 딸이 귀국하면서 네 가족은 장거리 생활을 마무리했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com