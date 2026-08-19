'재벌2세 이필립♥' 박현선, 새벽까지 과음하더니..부은 얼굴로 수영장 육아 "알람 10개 맞춰"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 출신 사업가 이필립의 아내이자 CEO인 박현선이 현실적인 육아 일상을 공개했다.

박현선은 18일 자신의 SNS에 장문의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

박현선은 "전날 새벽까지 과음하고 아침엔 알람 10개 맞춰놓고 겨우겨우 기상했다"며 "팅팅 부은 얼굴로 혼자 애 둘 데리고 수영장 출동"이라고 적었다.

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이어 "근데 우리 애들 언제 이렇게 컸죠?"라며 아이들의 폭풍 성장을 실감한 듯한 소감을 전했다. 그는 "로원이는 이제 제가 안 봐줘도 혼자 너무너무 잘 놀고, 벨라도 오빠들 졸졸 따라다니면서 물개처럼 수영도 잘하고 점프도 겁 없이 척척한다"고 자랑했다.

공개된 사진 속 박현선은 두 아이와 함께 수영장에서 물놀이를 즐기고 있다. 아이들을 살뜰히 챙기면서도 함께 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 특히 셋째 딸을 출산한 지 약 두 달밖에 지나지 않았음에도 수영복 차림으로 늘씬한 몸매를 드러내 시선을 모았다.

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박현선은 "무려 6시간을 신나게 놀아준 아이들"이라며 "이제 둘은 정말 다 컸다"고 뿌듯한 마음을 드러냈다. 또 "예전엔 둘 데리고 혼자 어디 나가는 게 엄두도 안 났던 것 같은데, 이제는 둘 혼자 데리고 다녀도 괜찮을 만큼 커준 너네"라며 "엄마 괜히 뭉클하고 너무 뿌듯하다"고 덧붙였다.

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한편 박현선은 지난 2020년 이필립과 결혼, 슬하에 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 지난 6월 셋째 딸을 낳으며 세 아이의 엄마가 됐다. '태왕사신기', '시크릿 가든' 등의 드라마로 얼굴을 알린 배우 이필립은 글로벌 IT 기업 STG 이수동 회장의 아들이기도 하다.

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jyn2011@sportschosun.com