'JYP 신인' 아워벌스데이 "박진영, 사이 좋게 지내라고…배려하면서 오래 활동할 것"

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 첫 번째 싱글앨범 발매 쇼케이스가 19일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 멤버들이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.19/

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[스포츠조선 정빛 기자] 'JYP 신인 걸그룹' 아워벌스데이가 JYP엔터테인먼트 수장 박진영의 조언을 전했다.

아워벌스데이는 19일 서울 용산 블루스퀘어에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "박진영이 사이 좋게 지내라고 조언했다"라며 "배려하면서 오래 활동할 것"이라고 했다.

앞서 '사이드 A'와 '사이드 B'로 나눠 프리 활동을 한 아워벌스데이는 이날 마침내 한자리에 모여, 데뷔 싱글 '아워 벌스데이'를 내고, 가요계에 정식 데뷔한다.

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KBS2 '더 딴따라' 최종 우승과 Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터2'에 출연해 얼굴을 알린 조혜진, JTC '알유넥스트'에서 올라운더 면모를 입증한 신혜원, '더 딴따라' 3위를 차지한 유가 합류해 다채로운 매력을 지닌 일곱 멤버의 조합을 완성했다.

조혜진은 "멤버들과 함께 많이 기다려온 순간인 만큼, 설레고 기대된다. 프리 데뷔 활동하면서 열심히 준비했는데 완전체로 이렇게 데뷔하니 더 뜻깊은 것 같다. 앞으로 저희 음악을 보여줄 기회가 있을 테니, 열심히 하는 모습 보여드리겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

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무엇보다 아워벌스데이는 JYP엔터테인먼트가 엔믹스 이후 약 4년 만에 선보이는 걸그룹이라는 점이 관심사다. 아치라야는 "훌륭한 선배님들이 많이 계신 만큼, 부담감이 없었다면 거짓말이다. 그 부담을 좋은 원동력을 삼아서 더 열심히 해서 좋은 퍼포먼스와 저희의 매력을 보여주고 싶다"라고 말했다.

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박진영의 조언도 전했다. 유는 "박진영 PD님께서 사이좋게 지내는 게 제일 좋은 거라고 조언하셨다. 서로 의견이 겹칠 때도, 솔직하게 말하면서 배려하며 오래 활동하려고 한다"고 전했다.

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아워벌스데이의 첫 번째 싱글 '아워 벌스데이'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com