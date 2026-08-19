"실패하면 위절제술" 스윙스, 마운자로 최고용량 맞고도 결국 포기 "도움 안돼"

영화 '타짜:벨제붑의 노래' 제작보고회가 18일 오전 서울 CGV용산에서 열렸다. 문지훈이 질문에 답하고 있다. /2026.8.18/

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[스포츠조선 김수현기자] 배우로 변신한 래퍼 스윙스가 마운자로를 이용한 다이어트에도 효과를 보지 못했다며 다시 전통적인 방식의 체중 감량에 나선다고 밝혔다.

19일 스윙스는 자신의 SNS를 통해 "마운자로 하나도 도움 안 돼. 난 전통적인 방식으로 다시 돌아간다"며 다이어트를 선언했다.

앞서 스윙스는 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에 캐스팅된 후 체중 감량에 돌입해 105kg에서 92kg까지 감량했다고 밝혀 화제를 모았다.

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그러나 다이어트와 요요를 반복적으로 경험하면서 마운자로를 투약하고 있다는 사실을 공개하기도 했다.

스윙스는 지난 6월 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에 출연해 "식욕 완전 뚝 떨어진다고 하더라"는 질문을 받자 "그 정도는 아니다"라고 답했다.

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이어 "이것마저 실패하면 위절제술 할 거다. 난 그것밖에 없다"고 솔직하게 말했다.

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그러면서 직접 남긴 밥을 보여주며 식사량을 줄이고 있다고 밝혔다. 스윙스는 "요즘 이렇게 밥을 남긴다. 원래 두 공기 먹는다"며 다이어트 성공을 위해 음식 섭취를 절제하고 있는 근황을 전했다.

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이후 스윙스는 직접 마운자로를 투약하는 모습을 공개하며 체중 감량에 대한 의지를 드러냈다. 그는 "용량을 봐라. 10mg이다. 제일 약한 게 2.5mg, 그다음 5mg, 그다음 7.5mg인데 나는 7.5mg 맞았는데 아무 소용이 없어서 10mg를 타 왔다"며 "난 이제 살 뺄 거다"라고 최고 용량을 맞는다며 다이어트 성공의지를 다졌다.

마운자로에 기대를 걸었던 스윙스가 결국 다시 식단과 같은 전통적인 다이어트 방식으로 돌아가겠다고 선언한 가운데, 이번에는 체중 감량에 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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한편 스윙스는 본명 문지훈으로 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'를 통해 첫 상업 영화 데뷔에 나섰다.

'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 장태영(변요한 분), 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 담은 범죄 영화. 문지훈은 '타짜4'에서 잔혹한 무법자 아브라함 역을 연기했다.

shyun@sportschosun.com