'JYP 신인' 아워벌스데이 "롤모델? 한 팀만 꼽기 어려운데…엔믹스 감사, 트와이스 보고 꿈 꿔"

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 첫 번째 싱글앨범 발매 쇼케이스가 19일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.19/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아워벌스데이가 JYP 선배들에 존경심을 표했다.

아워벌스데이는 19일 서울 용산 블루스퀘어에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "롤모델 한 팀 꼽기 힘들다"라면서도 엔믹스와 트와이스를 언급했다.

앞서 '사이드 A'와 '사이드 B'로 나눠 프리 활동을 한 아워벌스데이는 이날 마침내 한자리에 모여, 데뷔 싱글 '아워 벌스데이'를 내고, 가요계에 정식 데뷔한다.

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KBS2 '더 딴따라' 최종 우승과 Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터2'에 출연해 얼굴을 알린 조혜진, JTC '알유넥스트'에서 올라운더 면모를 입증한 신혜원, '더 딴따라' 3위를 차지한 유가 합류해 다채로운 매력을 지닌 일곱 멤버의 조합을 완성했다.

팀명에는 매일이 생일인 것처럼 순간을 자유롭게 즐기고 평범한 일상을 자신들만의 색깔로 채우겠다는 포부가 담겼다.

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무엇보다 아워벌스데이는 JYP엔터테인먼트가 엔믹스 이후 약 4년 만에 선보이는 걸그룹이라는 점이 관심사다. 이날 데뷔한 만큼, 얻고 싶은 수식어 얘기도 나왔다.

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국초록은 "수식어보다는 저희만의 매력으로 아워벌스데이로 불리고 싶다. 더 많은 대중께 저희 모습을 보여드리는 게 큰 목표다"라고 바랐다.

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롤모델을 묻는 질문에 신혜원은 "JYP 많은 선배님들이 계신다. 너무 존경하는 마음으로 열심히 하려고 한다. 아워벌스데이의 롤모델은 많이 계시기에, 특정해서 고르기 어려울 것 같다"라면서도 "데뷔쇼에도 엔믹스 선배님께서 많은 격려를 해주시는 영상이 나온다. 감사하다"고 답했다

키라라 또한 "초등학생 때 트와이스 선배님 팬이었다. 그래서 JYP 오디션을 보고, 좋은 기회로 데뷔하게 됐다"라고 말했다.

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아워벌스데이의 첫 번째 싱글 '아워 벌스데이'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com