아워벌스데이 "우리만의 독창적인 장르, '휩합' 보여드릴 것"

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 첫 번째 싱글앨범 발매 쇼케이스가 19일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 멤버들이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.19/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아워벌스데이가 자신들만의 새로운 장르를 소개했다.

아워벌스데이는 19일 서울 용산 블루스퀘어에서 데뷔 쇼케이스를 열고 "우리만의 독창적인 장르 '휩합' 보여드릴 것"이라고 했다.

앞서 '사이드 A'와 '사이드 B'로 나눠 프리 활동을 한 아워벌스데이는 이날 마침내 한자리에 모여, 데뷔 싱글 '아워 벌스데이'를 내고, 가요계에 정식 데뷔한다.

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KBS2 '더 딴따라' 최종 우승과 Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터2'에 출연해 얼굴을 알린 조혜진, JTC '알유넥스트'에서 올라운더 면모를 입증한 신혜원, '더 딴따라' 3위를 차지한 유가 합류해 다채로운 매력을 지닌 일곱 멤버의 조합을 완성했다.

팀명에는 매일이 생일인 것처럼 순간을 자유롭게 즐기고 평범한 일상을 자신들만의 색깔로 채우겠다는 포부가 담겼다. 무엇보다 아워벌스데이는 JYP엔터테인먼트가 엔믹스 이후 약 4년 만에 선보이는 걸그룹이라는 점이 관심사다. 아치라야는 "훌륭한 선배님들이 많이 계신 만큼, 부담감이 없었다면 거짓말이다. 그 부담을 좋은 원동력을 삼아서 더 열심히 해서 좋은 퍼포먼스와 저희의 매력을 보여주고 싶다"라고 말했다.

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데뷔 싱글 '아워 벌스데이'는 아워벌스데이의 시그니처 장르 '휩합(WHIP-HOP)'을 가장 선명하게 보여준다. '휩합'은 휘핑크림처럼 7인의 개성이 조화롭게 섞인 자유로운 바이브에 힙합 퍼포먼스가 결합된 아워벌스데이 만의 장르다.

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신혜원은 "휘핑크림에 쿨하고 힙한 분위기를 담고자 하는 저희만의 장르다"라며 "대중께 다양한 모습을 보여드리기 위해 다양한 장르도 많이 보여드릴 예정"이라고 부연했다.

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타이틀곡 '스퀴지(SQUEEZY)'는 중독성 강한 멜로디가 인상적인 펑크 기반의 댄스곡이다. 스퀴시 장난감을 손으로 꾹 짜내듯 복잡한 감정과 스트레스를 모두 털어내자는 메시지를 재치 있고 통통 튀는 에너지로 풀어냈다.

국초록은 "저희만의 독창적인 장르인 '휩합'의 매력이 잘 드러난다. 저희 개성과 에너지를 잘 담아봤다. 거침없는 태도가 저희만의 색깔을 잘 표현했다고 생각한다"고 곡을 소개했다.

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아워벌스데이의 첫 번째 싱글 '아워 벌스데이'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com