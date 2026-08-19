[SC현장]"목표는 신인상"…아워벌스데이, JYP 新걸그룹 부담 딛고 출격(종합)

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 첫 번째 싱글앨범 발매 쇼케이스가 19일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 멤버들이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.19/

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[스포츠조선 정빛 기자] JYP엔터테인먼트가 엔믹스 이후 약 4년 만에 내놓는 새 걸그룹, 아워벌스데이가 마침내 완전체로 출발선에 섰다.

아워벌스데이는 19일 서울 용산 블루스퀘어에서 데뷔 쇼케이스를 열고, 가요계에 당찬 첫발을 내디뎠다.

앞서 '사이드 A'와 '사이드 B'로 나눠 프리 활동을 한 아워벌스데이는 이날 마침내 한자리에 모여, 데뷔 싱글 '아워 벌스데이'를 내고 가요계에 정식 데뷔한다.

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KBS2 '더 딴따라' 최종 우승과 Mnet '스트릿댄스 걸스 파이터2'에 출연해 얼굴을 알린 조혜진, JTC '알유넥스트'에서 올라운더 면모를 입증한 신혜원, '더 딴따라' 3위를 차지한 유가 합류해 다채로운 매력을 지닌 일곱 멤버의 조합을 완성했다.

조혜진은 "멤버들과 함께 많이 기다려온 순간인 만큼, 설레고 기대된다. 프리 데뷔 활동하면서 열심히 준비했는데 완전체로 이렇게 데뷔하니 더 뜻깊은 것 같다. 앞으로 저희 음악을 보여줄 기회가 있을 테니, 열심히 하는 모습 보여드리겠다"라고 데뷔 소감을 밝혔다.

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 첫 번째 싱글앨범 발매 쇼케이스가 19일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.19/

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팀명에는 매일이 생일인 것처럼 순간을 자유롭게 즐기고 평범한 일상을 자신들만의 색깔로 채우겠다는 포부가 담겼다. 유는 "처음 팀명을 들었을 때 매일 생일처럼 특별하고 행복할 것 같아서 설???라고 했고, 키라라는 "저도 처음 들었을 때 새롭다고 생각했다. 일곱 명이 새로운 시작을 할 수 있는 게 기쁘다. 저희 매력을 보여주겠다"라고 했다.

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베이비도 "팀명 듣고 드디어 우리가 데뷔하구나라는 생각을 했다. 저희 일곱 명과 완전 찰떡인 팀명인 것 같더라"며 만족감을 표했다.

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 첫 번째 싱글앨범 발매 쇼케이스가 19일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.19/

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무엇보다 아워벌스데이는 JYP엔터테인먼트가 엔믹스 이후 약 4년 만에 선보이는 걸그룹이라는 점이 관심사다. 아치라야는 "훌륭한 선배님들이 많이 계신 만큼, 부담감이 없었다면 거짓말이다. 그 부담을 좋은 원동력 삼아서 더 열심히 해서 좋은 퍼포먼스와 저희의 매력을 보여주고 싶다"라고 말했다.

조혜진은 "저희에게 더 기대가 클 거라고 생각한다. 대중분 반응에 보답하기 위해 저희도 열심히 노력하겠다"라며 "4년 만의 첫 JYP 걸그룹이라 부담감이 있지만 열심히 하려고 노력하고 있다"고 거들었다.

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박진영의 조언도 전했다. 유는 "박진영 PD님께서 사이좋게 지내는 게 제일 좋은 거라고 조언하셨다. 서로 의견이 겹칠 때도, 솔직하게 말하면서 배려하며 오래 활동하려고 한다"고 고백했다.

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 첫 번째 싱글앨범 발매 쇼케이스가 19일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 멤버들이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.19/

데뷔 싱글 '아워 벌스데이'는 아워벌스데이의 시그니처 장르 '휩합(WHIP-HOP)'을 가장 선명하게 보여준다. '휩합'은 휘핑크림처럼 7인의 개성이 조화롭게 섞인 자유로운 바이브에 힙합 퍼포먼스가 결합된 아워벌스데이만의 장르다. 신혜원은 "휘핑크림에 쿨하고 힙한 분위기를 담고자 하는 저희만의 장르다"라며 "대중께 다양한 모습을 보여드리기 위해 다양한 장르도 많이 보여드릴 예정"이라고 부연했다.

타이틀곡 '스퀴지(SQUEEZY)'는 중독성 강한 멜로디가 인상적인 펑크 기반의 댄스곡이다. 스퀴시 장난감을 손으로 꾹 짜내듯 복잡한 감정과 스트레스를 모두 털어내자는 메시지를 재치 있고 통통 튀는 에너지로 풀어냈다.

국초록은 "저희만의 독창적인 장르인 '휩합'의 매력이 잘 드러난다. 저희 개성과 에너지를 잘 담아봤다. 거침없는 태도가 저희만의 색깔을 잘 표현했다고 생각한다"고 곡을 소개했다.

그룹 아워벌스데이(OURBIRTHDAY)의 첫 번째 싱글앨범 발매 쇼케이스가 19일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열렸다. 아워벌스데이가 'HUNGRY' 라이브 무대를 선보이고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.19/

이날 데뷔한 만큼, 얻고 싶은 수식어 얘기도 나왔다. 국초록은 "수식어보다는 저희만의 매력으로 아워벌스데이로 불리고 싶다. 더 많은 대중께 저희 모습을 보여드리는 게 큰 목표다"라고 바랐다.

롤모델을 묻는 질문에는 신혜원이 "JYP 많은 선배님들이 계신다. 너무 존경하는 마음으로 열심히 하려고 한다. 아워벌스데이의 롤모델은 많이 계시기에, 특정해서 고르기 어려울 것 같다"라면서도 "데뷔쇼에도 엔믹스 선배님께서 많은 격려를 해주시는 영상이 나온다. 감사하다"고 답했다.

키라라 또한 "초등학생 때 트와이스 선배님 팬이었다. 그래서 JYP 오디션을 보고, 좋은 기회로 데뷔하게 됐다"라고 말했다.

끝으로 조혜진은 "열심히 노력해서 신인상 받고 싶다"라며 "많은 무대에서 저희만의 개성을 보여주고 싶다"라고 덧붙였다.

아워벌스데이의 첫 번째 싱글 '아워 벌스데이'는 오는 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com