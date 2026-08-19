구혜선, '고가 논란' 45만원 만년필도 품절→감사 인사.."좋은 작품 만드는 예술가 될 것"

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[스포츠조선 이게은기자] 또 대박 날 조짐이다. 배우 구혜선이 45만원짜리 수제 만년필 품절 행렬에 감사 인사를 전했다.

19일 구혜선은 자신의 SNS에 "좋은 작품을 만드는 예술가가 되도록 더 노력하겠습니다. 감사합니다"라는 글을 남겼다.

함께 공개된 사진에는 구혜선이 판매하는 고가 만년필 판매 사이트가 담겼는데, 일부 제품들에 품절 표시가 떠있어 눈길을 끈다. 만년필은 총 13가지로 제작됐고 가격은 모두 45만원으로 동일하다. 제품 상세페이지에 따르면 만년필은 인조가죽으로 제작됐다. 구혜선은 판매에 앞서 "핸드메이드 만년필을 제작했다. 가격대가 높은 편에 속하여 작품으로 봐주시고 또 사용하여 주셨으면 하는 바람"이라고 전한 바 있다.

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구혜선은 앞서도 직접 개발해 특허를 받은 헤어롤 '쿠롤(KOOROLL)'을 판매했는데, 일반 헤어롤보다 가격이 높게 책정돼 논란이 일기도 했다. 1개 1만 3천원, 2개 2만 5천원에 판매됐으며 논란 속에서도 판매량은 3만장을 넘어섰다. 이번 만년필 역시 고가 논란에 휩싸였지만 판매 하루 만에 품절 행렬을 이어가고 있어 눈길을 끈다.

한편 구혜선은 2002년 데뷔했으며 드라마 '꽃보다 남자', '서동요', '블러드' 등에 출연했다. 최근 사업가로 영역을 넓혀 활동 중이다.

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joyjoy90@sportschosun.com