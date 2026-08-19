[공식] 홍민기, 데이트 폭력 의혹 반박 "A씨 비상식적 행동 후 압박..스토킹 법적 조치" (전문)

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 홍민기를 둘러싼 사생활 논란과 관련해 소속사 측이 A씨의 주장이 사실과 다르다며 법적 대응을 예고했다.

홍민기의 소속사 페이블컴퍼니는 19일 공식 입장문을 통해 "당사와 배우는 더 이상의 오해와 피해를 막기 위해 확인된 사실관계를 말씀드리고자 한다"고 밝혔다.

소속사에 따르면 홍민기와 A씨는 지난 4월부터 교제했으나, 교제 과정에서 A씨가 전 남자친구와 지속적으로 연락하고 타 이성을 만난 사실을 확인했다. A씨 역시 편지와 메신저를 통해 자신의 잘못을 인정하고 여러 차례 사과했다는 것이 소속사 측 설명이다.

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이에 홍민기는 연인으로서 관계를 지속할 의사가 없음을 수차례 밝혔지만, A씨가 지속적으로 연락하고 집과 가족의 집까지 찾아오는 등 원치 않는 접근을 반복했다고 주장했다.

특히 이날 새벽 1시경에도 A씨가 홍민기의 집을 찾아와 새벽 4시까지 초인종을 누르고 문을 두드렸으며, 현관 CCTV를 가린 뒤 현관문을 발로 차는 비상식적인 행동이 확인됐다고 전했다.

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소속사는 "A씨는 배우에게는 대중의 평가와 이미지가 중요하다는 점을 악용하여, 사실과 다른 내용을 외부에 공개하겠다는 취지로 지속적으로 압박했다"고 주장했다.

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그러면서 A씨가 SNS에 올린 내용증명, 반려견 폭행, 팬들과의 관계 등의 주장에 대해 "사실이 아닌 자극적인 주장을 업로드해 배우의 명예를 심각하게 훼손했다"고 반박했다.

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소속사는 "당사는 객관적인 자료와 적법한 절차를 통해 사실관계가 명확하게 밝혀질 수 있도록 최선을 다할 예정"이라며 "배우의 의사에 반하여 반복되어 온 연락과 접근 행위에 대해서는 스토킹 관련 법적 조치를, 사실과 다른 내용을 공개·유포하여 배우의 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 명예훼손을 비롯한 민·형사상 필요한 모든 조치를 진행할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 이날 A씨는 자신의 SNS를 통해 교제 당시 홍민기로부터 폭언과 가스라이팅을 당했으며, 헤어진 뒤에도 위협적인 행동과 원치 않는 신체 접촉이 있었다고 주장했다. 앞서 지난달에는 홍민기가 소주병을 던지고 폭행·협박했으며 음주 상태로 전동 킥보드를 운전해 자신을 다치게 했다는 내용의 문건도 공개했다.

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또 홍민기가 여성과 팬들을 비하하는 발언을 했으며, 반려견에게 욕설하거나 발로 차는 등 학대했다는 주장도 추가로 제기했다.

다음은 홍민기 측 공식입장 전문

안녕하세요. 페이블 컴퍼니입니다.

먼저 당사 소속 배우 홍민기 씨(이하 '배우')와 관련한 일로 많은 분들께 심려를 끼쳐드리게 된 점 송구스럽게 생각합니다.

배우는 그동안 사적인 관계에서 비롯된 일이었기 때문에, 상대방(이하 'A씨')와의 관계가 원만하게 정리되기를 바라면서, 공개적인 대응이나 법적 조치를 최대한 자제하여 왔습니다.

그러나 금일(19일) A씨는 개인 SNS 계정을 통해 배우에게 발송한 내용증명과 관련 게시물을 공개했습니다. 해당 내용에는 당사가 파악한 사실관계와 다른 주장이 다수 포함되어 있으며, 이후 언론과 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산되고 있습니다. 이에 당사와 배우는 더 이상의 오해와 피해를 막기 위해 확인된 사실관계를 말씀드리고자 합니다.

A씨와 배우는 2026년 4월 경부터 교제하였으나, 교제 과정에서 A씨가 전 남자친구와 지속적으로 연락을 취하고 있음을 확인하였습니다. A씨는 교제 기간 중 타 이성을 만났다는 사실을 편지와 개인 메신저를 통해 시인했고, "내가 오빠에게 준 상처를 생각하면 이렇게 다가설 자격도 없다는 걸 잘 알고 있어. 변명의 여지없이 내가 정말 미안해"라며 자신의 잘못을 인정하며 여러 차례 사과했습니다. 그러나 배우는 두 사람 사이의 무너진 신뢰가 회복되지 않을 것이라 판단, 연인으로서 관계를 지속할 의사가 없음을 수차례 명확하게 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 A씨는 배우에게 다시 만나줄 것을 요구하며 지속적으로 연락해왔습니다. 배우 집에 수시로 찾아오는 것은 물론, 심지어 배우 가족의 집까지 찾아가는 등 배우가 원하지 않는 일방적인 연락과 접근을 반복해왔습니다.

이러한 상황은 최근까지도 계속되었는데, 금일 새벽 1시 경에도 배우의 집을 찾아와 새벽 4시까지 초인종을 누르고 문을 두드리는 행위를 하였습니다. 당사가 확보한 CCTV 영상에 따르면, 배우 집 현관 CCTV 카메라 부분에 스티커를 붙여 촬영이 되지 못하게 한 뒤, 현관문을 발로 차는 A씨의 비상식적인 행동도 함께 확인됐습니다.

또한 A씨는 배우에게는 대중의 평가와 이미지가 중요하다는 점을 악용하여, 사실과 다른 내용을 외부에 공개하겠다는 취지로 지속적으로 압박하였습니다. 이후 배우에게 전화를 걸어 "진실이고 뭐고 그냥 고소하는 거야, 일단 고소하면 오빠는 *되니까" ,"오빠는 잃을 게 많으니까", "(오빠가) 욕한 적 없는 데 진실은 중요하지 않아", "애초에 재판 들어가면 뭘 할 수도 없어"와 같은 발언들도 서슴지 않았습니다.

그럼에도 배우가 자신을 만나주지 않자 A씨는 급기야 배우에게 사실과 다른 주장들이 담긴 내용증명 발송해왔고, 오늘은 SNS에 내용증명은 물론 반려견 폭행, 팬들과의 관계 기만 등 사실이 아닌 자극적인 주장들을 업로드하여 배우의 명예를 심각하게 훼손하였습니다.

당사는 객관적인 자료와 적법한 절차를 통해 사실관계가 명확하게 밝혀질 수 있도록 최선을 다할 예정입니다. 배우의 의사에 반하여 반복되어 온 연락과 접근 행위에 대해서는 스토킹 관련 법적 조치를, 사실과 다른 내용을 공개·유포하여 배우의 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 명예훼손을 비롯한 민·형사상 필요한 모든 조치를 진행할 계획입니다.

아울러 아직 확인되지 않은 내용에 대한 무분별한 추측이나 사실과 다른 내용의 확대·재생산은 자제하여 주시기를 정중히 부탁드립니다.

감사합니다.