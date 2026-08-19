김지민, 임신 후 3시간마다 폭식 "마운자로 맞은 ♥김준호는 말라가는 중"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김지민이 임신 후 남다른 식욕을 자랑하며 '먹덧' 근황을 전했다.

김지민은 19일 "먹덧은 핑계일지도 몰라. 살 안 찌려고 참고 살았던 게지"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에는 김지민이 중식부터 파스타, 라면까지 다양한 음식을 폭풍 흡입하는 모습이 담겼다. 평소 짬뽕을 즐겨 먹지 않았다는 김지민은 "짬뽕 엄청 당김"이라며 임신 후 달라진 식성도 전했다.

Advertisement

김지민은 "먹덧 핑계로 합법적으로 3시간마다 폭식중! 마운자로 씨는 옆에서 말라가는 중. 임산부씨는 둥둥둥"이라고 덧붙였다.

한편 김지민은 개그맨 김준호와 3년 열애 끝에 지난해 결혼했다. 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행했던 두 사람은 지난달 30일 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

Advertisement

김지민은 당시 "무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관! 정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한번 만에 찾아온 두룹이"라며 벅찬 소감을 밝혔다. 출산 예정일은 내년 2월로 알려졌다.