신지, '양악수술 NO' 얼굴 바뀐 진짜 이유.."살 빠지고 치과 치료 받아서"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 코요태 신지가 최근 불거진 양악수술 의혹을 해소했다. 턱관절이 좋지 않아 보철 치료를 받는 과정에서 오해를 샀다는 설명이다.

19일 '어떠신지?!?' 유튜브 채널에는 '많이 궁금해하셨던 이야기, 이제는 말씀드릴게요'라는 제목의 영상이 공개됐다.

신지는 "치아 치료를 다시 시작하기로 했다"라며 치과로 향했다. 최근 입 모양이 부자연스러워 보여 양악수술 의혹까지 받았던 신지는 "오픈바이트(위아래 앞니가 맞물리지 않아 입을 다물어도 앞니 사이에 틈이 있는 상태)라서 음식을 끊어먹지 못한다. 그래서 치아 길이를 늘렸는데 보기 안 좋다고 하는 분들이 많아서, 치아를 조금씩 갈아냈다. 그랬더니 어금니가 높아져서 입을 다물 때 모양이 더 불편해 보인 것"이라고 설명했다. 이어 "내가 봐도 '입이 왜 저러나' 궁금증이 생기더라"라며 관련 치료를 받게 됐다고 전했다.

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신지의 담당의는 "처음 병원에 턱관절이 안 좋아서 오셨다. 치아가 안 닫히는 구강 구조여서, 치아에 교합을 올려서 치아를 닫는 치료를 했다. 교합면에만 보철을 붙여 치료했다"라고 설명했다. 신지의 양악수술 의혹에 대해서는 "간단한 기술로 양악했다고 생각하셔서 약간 뿌듯하기도 하다. 마음고생 많이 하셨을 거다. 보철 치료만 했다"라며 선을 그었다.

이어 "오픈바이트였는데 그걸 닫으니 귀여운 이미지에서 성숙한 이미지로 바뀌었다. 그것 때문에 이미지가 달라졌고 그 사이 살도 많이 빠지셨다"라고 설명했다. 또한 "양악수술을 하면 엑스레이에 다 나오는데 너무 깨끗하다. 턱관절 쪽에 아무것도 없다"라며 신지의 엑스레이도 공개했다.

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신지는 "사람들이 저를 통통하고 귀여운 이미지로 생각하는데 가수로 활동한지 벌써 28년이 지났다. 세월의 흐름, 살이 빠진 것 등 여러 이슈가 합쳐지고 치아 치료를 받으면서 (입이) 더 불편하게 보인 것 같다. 그래서 사람들이 더 그렇게 생각한 것 같다"라고 말했다.

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joyjoy90@sportschosun.com