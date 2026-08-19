이지현, 싱글맘+워킹맘 고충 "육아·집안일만 누가 도와줘도 숨 트일 듯"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 싱글맘이자 워킹맘의 고충을 털어놨다.

19일 서인영의 유튜브 채널에는 '서인영 깜놀한 쥬얼리 이지현 럭셔리 명품 미용실 최초공개 (+억대 매출)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 마케팅 원장으로 미용실을 운영하고 있는 이지현을 찾아갔다. 오랜만에 만난 이지현의 모습을 본 서인영은 전보다 한층 야윈 모습에 "왜 이렇게 말랐냐"며 걱정했다.

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이지현은 "너무 힘들다. 애들 둘이 방학이다. 그래서 나는 너가 너무 필요하다"며 서인영에게 도움을 요청했다.

이에 서인영은 이지현을 돕기 위해 미용실 일일 아르바이트생으로 변신했다. 설거지와 청소는 물론 손님 응대와 각종 잔심부름까지 맡으며 바쁜 하루를 함께했다.

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일을 마친 두 사람은 잠시 직원실에 모여 식사를 했다. 이지현은 "밥 먹을 시간도 없다. 있으면 감사한 거다. 진짜 딱 10분"이라며 "안 그러면 고객님이 기다린다. 미용이 그렇게 돌아간다"고 설명했다.

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서인영 역시 직접 일해본 뒤 "사람이 너무 금방 오고 기가 빨린다. 내가 말이 많은데 고객님도 말이 많으니까 힘들다"며 "스트레스 많이 받을 것 같다"고 안쓰러워했다.

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하지만 이지현이 꼽은 가장 큰 어려움은 체력이었다. 그는 "나는 그것보다는 체력이다. 육아나 집안일만 누가 좀 도와줘도 숨이 트일 것 같다"고 털어놨다.

그러자 서인영은 "도와줄 남자를 만나라"고 조언했다. 이에 이지현은 "도와줄 남자를 만들려면 남자 만날 시간이 필요한데 잠잘 시간도 없다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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최근 유튜브 채널을 개설한 이지현은 "싱글맘으로 열심히 살아가는 모습을 많이 보여드리려고 하게 됐다"고 밝혔다.

서인영은 "많은 사람들이 (보고) 힘 낼 거다. 언니는 자식들이 있으니까 더 힘내야 된다. 이 악물어야 된다"며 응원했다.

이지현은 "이미 (치아) 주저앉았다"고 너스레를 떨면서도 "나 같은 아픔이 있는 사람들, 엄마들과 소통하고 싶다"며 앞으로의 활동에 대한 바람을 전했다.

한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼하는 아픔을 겪었으며, 현재는 홀로 딸과 아들을 키우고 있다.