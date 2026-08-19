황정음, 슈가 탈퇴 후 '배우병' 폭로 "루이비통에 대본 넣고 바쁜 척"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 그룹 슈가 탈퇴 후 배우로 활동하던 시절의 비하인드가 공개돼 눈길을 끌었다.

19일 황정음의 유튜브 채널에는 '아이돌 메이크업하고 아유미랑 클럽 간 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 황정음과 아유미는 슈가 활동 당시의 추억을 떠올리며 오랜만에 아이돌 메이크업과 스타일링을 하고 '육아 탈출'에 나섰다.

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이때 아유미는 황정음이 슈가를 탈퇴했던 당시를 떠올리며 솔직한 이야기를 전했다.

아유미는 "정음이가 불쌍한 게 2004년에 슈가 탈퇴를 먼저 했다. 슈가가 (규칙이) 엄청 엄격했는데 정음이 나가자마자 다 풀렸다"라며 "핸드폰도 사도 되고 외출도 금지였는데 자유롭게 해도 됐다"고 설명했다.

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이어 황정음이 슈가 탈퇴 후 배우 활동을 시작하면서 오랜만에 만났던 일화를 공개했다.

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아유미는 "넌 그때 배우를 하기 시작했고 압구정에서 오랜만에 만난 적 있다"고 말했다. 그러면서 "정음이가 행복하게 그룹을 탈퇴한 건 아니었다"며 "오랜만에 우리를 만나서 '나 지금 굉장히 잘살아'를 보여주고 싶었던 건지 아니면 무슨 작품에 들어가는 건지 루이비통 가방에 대본을 넣고 왔다"고 당시 상황을 회상했다.

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이어 "'안녕 오랜만' 이러면서 왔다. 그러다가 무슨 바쁜 배우처럼 왔다가 바로 갔다. 하나도 안 바쁜데 바쁜 척하면서"라고 말해 폭소를 안겼다.

이를 들은 황정음은 "얘 오늘 왜 이렇게 웃기냐. 술 먹은 사람 같다"고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다.

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jyn2011@sportschosun.com