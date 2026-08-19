'비매너 논란' 성훈 "잘 풀릴 때 조심해야..과거로 돌아간다면 현명하게 살 듯"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 성훈이 인생을 돌아보며 솔직한 생각을 전했다.

19일 성훈의 유튜브 채널에는 '인생이 가장 힘들 때'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 성훈은 낚시를 하며 낚시가 인생과 닮아있다고 말했다. 그는 "자력으로 안되는 부분에 있어서는 인생과 똑같다. 아무리 용써봤자 안될 때는 안 된다. 살다 보면 힘든 일이 의지와 상관없이 계속 생긴다"라고 말했다.

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이어 "노력을 해서 이겨내는 경우도 있지만, 주변에서 도와줘도 안 되고 본인 스스로도 이겨낼 수 없는 경우들도 한 번씩 생긴다. 그럴 때는 시간이 흘러가도록 풀어놓는 것도 나쁘지 않은 방법 같다"라고 털어놨다.

또한 성훈은 "만약 이 기억을 그대로 가지고 과거로 돌아간다면, 현명하고 슬기롭게 잘 살 것 같다. 인생을 즐기며 시간도 행복하게 잘 쓸 것 같다"라며 "이런 일이 닥쳤을 때는 이렇게 극복하면 돼' 라는 것도 있을 거다. 잘 풀릴 때는 조심하자는 생각도 할 것"이라고 짚어 눈길을 끌었다.

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한편 성훈은 과거 MBC '나 혼자 산다'에 고정 출연하며 많은 사랑을 받았지만 비매너 논란이 후 활동은 뜸해졌다. tvN '줄 서는 식당'에서 식사 대기 과정에서 불만을 드러내는가 하면, 식사 자리에서 땀을 털어내는 행동 등을 보여 지적받은 것. 당시 성훈 측은 "재미를 위해 하다 보니 과했던 부분이 있었다"라며 사과했다.

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성훈은 최근 틱톡, 유튜브를 통해 팬들과 소통하기 시작했으며 MBN 새 드라마 '보스의 노골적 취향' 출연을 앞두고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com