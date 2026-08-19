'한혜진 친언니♥' 김강우, 중1 아들 자전거 시위에 단호 "사줄 확률 0%"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김강우가 사춘기 둘째 아들이 자전거 구매 시위 중이라고 밝혔다.

19일 김강우의 유튜브 채널에는 '사춘기 자녀 둔 부모님들이 쓴 댓글 읽어봤습니다… 어쩜 이렇게 다 똑같죠?'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김강우의 아내는 사춘기에 접어든 중학교 1학년 둘째 아들을 언급하며 "어쩜 그렇게 애들은 교과서처럼 똑같냐"고 말했다.

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이어 "우리 아들은 자전거 사달라고 시위하는데 어제도 '아빠가 나 자전거 사줄 확률이 몇 프로일 것 같아'라고 물어봐서 1%라고 대답했다"고 밝혔다.

이를 들은 김강우는 "왜 일말의 기대감을 줬냐. 0%라고 해야 한다"고 단호하게 말했다.

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그러자 김강우 아내는 "그래도 1%라도 줘야 한다. 그리고 변성기 온 목소리로 우는데 어떡하냐"며 안쓰러워했다.

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이에 김강우는 "우리 동네는 언덕이 많고 비탈길이 많아서 안 된다. 우리가 아파트에 살았으면 내가 사줬다"고 설명했다.

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이후 김강우는 첫째 아들과 대화를 나누던 중 "아빠가 재아(둘째) 자전거를 사줘야 되냐 말아야 되냐"고 의견을 물었다.

그러자 첫째 아들은 "재아 사주면 난 뭐 해줄 거냐"고 되물었고, 김강우는 예상치 못한 첫째 아들의 반응에 "첩첩산중이다"라며 헛웃음을 지었다.

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한편 김강우는 2010년 배우 한혜진의 친언니 한무영 씨와 7년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.